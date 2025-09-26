'Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Valencia de Alcántara, detectaron ayer, 25 de septiembre, a un conductor de un autobús de transporte escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida mientras realizaba una ruta de transporte con 12 menores a bordo.

Triplicaba la tasa máxima permitida

Durante un control de seguridad ciudadana, establecido en una vía de comunicación situada en la Comarca de la Sierra de San Pedro, los agentes dieron el alto al autobús, verificando la documentación del vehículo y de su conductor. Ante la sospecha de que pudiera haber consumido bebidas alcohólicas, la Benemérita indica que fue sometido a la prueba de alcoholemia, con un alcoholímetro de muestreo, que arrojó un resultado que triplicaba la tasa máxima permitida.

Por ello, los agentes, solicitaron la presencia de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres, que le sometieron a la prueba en un etilómetro evidencial (precisión), que confirmó finalmente un resultado positivo en alcohol. Por lo que, el Instituto Armado apunta que le formularon un boletín de denuncia al artículo 20 del Reglamento General de Circulación sancionado con 1.000 euros y una detracción de 6 puntos del permiso de conducir.

Control de drogas

Además, el conductor fue sometido a una prueba de drogas, que resultó "negativo", según confirma la Benemérita.

Por otra parte, la Guardia Civil explica que, al ser final de ruta, los menores fueron recogidos por sus tutores y el vehículo quedó inmovilizado hasta la llegada de otro conductor que se hizo cargo del autobús.

Advertencia de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda a los usuarios de la vía la peligrosidad y el riesgo que entrañan estas conductas, especialmente en el transporte escolar, e insiste en la importancia de no consumir alcohol ni drogas al volante.