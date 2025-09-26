Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo abren el nuevo curso el próximo jueves

Las inscripciones son gratuitas y se pueden formalizar de manera presencial o telemática. El día 1, el pabellón acogerá una reunión informativa, a las seis

Participantes de las escuelas deportivas en una edición anterior.

Participantes de las escuelas deportivas en una edición anterior. / Ayuntamiento de Trujillo

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo arrancarán el próximo 2 de octubre, con una amplia oferta dirigida a diferentes edades. La programación, organizada por el Ayuntamiento, con los clubes de la ciudad, contempla actividades que van desde la psicomotricidad para los más pequeños hasta programas de ejercicio para adultos.

Así, los menores de 4 y 5 años podrán participar en psicomotricidad, mientras que los de 6 y 7 tendrán la opción multideporte. Para los adultos se ofertan grupos de actividad física en horario de mañana y tarde, además de un programa diseñado para mayores.

Asimismo, a la oferta se suman las Escuelas de Iniciación Deportiva, que abarcan disciplinas como baloncesto, fútbol, rítmica, fútbol sala, tenis, atletismo, tiro con arco, tiro al plato, ciclismo, voleibol, petanca, kick boxing, escalada, ajedrez y pesca y se incorporan sesiones de deporte inclusivo en colaboración con Aspace.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar telemática y presencialmente, en el consistorio. Además, el día 1, el pabellón acoge una reunión informativa, a las 18.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents