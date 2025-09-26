Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo abren el nuevo curso el próximo jueves

Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo arrancarán el próximo 2 de octubre, con una amplia oferta dirigida a diferentes edades. La programación, organizada por el Ayuntamiento, con los clubes de la ciudad, contempla actividades que van desde la psicomotricidad para los más pequeños hasta programas de ejercicio para adultos.

Así, los menores de 4 y 5 años podrán participar en psicomotricidad, mientras que los de 6 y 7 tendrán la opción multideporte. Para los adultos se ofertan grupos de actividad física en horario de mañana y tarde, además de un programa diseñado para mayores.

Asimismo, a la oferta se suman las Escuelas de Iniciación Deportiva, que abarcan disciplinas como baloncesto, fútbol, rítmica, fútbol sala, tenis, atletismo, tiro con arco, tiro al plato, ciclismo, voleibol, petanca, kick boxing, escalada, ajedrez y pesca y se incorporan sesiones de deporte inclusivo en colaboración con Aspace.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar telemática y presencialmente, en el consistorio. Además, el día 1, el pabellón acoge una reunión informativa, a las 18.