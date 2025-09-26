Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo abren el nuevo curso el próximo jueves
Las inscripciones son gratuitas y se pueden formalizar de manera presencial o telemática. El día 1, el pabellón acogerá una reunión informativa, a las seis
Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo arrancarán el próximo 2 de octubre, con una amplia oferta dirigida a diferentes edades. La programación, organizada por el Ayuntamiento, con los clubes de la ciudad, contempla actividades que van desde la psicomotricidad para los más pequeños hasta programas de ejercicio para adultos.
Así, los menores de 4 y 5 años podrán participar en psicomotricidad, mientras que los de 6 y 7 tendrán la opción multideporte. Para los adultos se ofertan grupos de actividad física en horario de mañana y tarde, además de un programa diseñado para mayores.
Asimismo, a la oferta se suman las Escuelas de Iniciación Deportiva, que abarcan disciplinas como baloncesto, fútbol, rítmica, fútbol sala, tenis, atletismo, tiro con arco, tiro al plato, ciclismo, voleibol, petanca, kick boxing, escalada, ajedrez y pesca y se incorporan sesiones de deporte inclusivo en colaboración con Aspace.
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar telemática y presencialmente, en el consistorio. Además, el día 1, el pabellón acoge una reunión informativa, a las 18.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona