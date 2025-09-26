Exigen la apertura del centro de día de Huertas de Ánimas

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha reclamado con urgencia el acondicionamiento y la apertura del centro de día de Huertas de Ánimas, un servicio que, según la formación, resulta esencial para atender a las personas mayores de este núcleo de población y la comarca.

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de Somos Cáceres, ha subrayado que «es necesario, de una vez por todas, poner en marcha el centro para ofrecer a los vecinos los recursos que se merecen».

El grupo responsabiliza de la situación a la alcaldesa, Inés Rubio y al equipo de gobierno. En este sentido, aseguran que la misma es una muestra más de lo que consideran «abandono, dejadez y desidia que impera en el Ayuntamiento».

Cabe recordar que, el pasado sábado, la Plataforma de Asociaciones de Huertas de Ánimas, convocó una concentración con el objetivo de mostrar su descontento con la gestión de diferentes asuntos que afectan al desarrollo del núcleo de población y entre las que destacaba la puesta en marcha tanto de la residencia como del citado centro de día.