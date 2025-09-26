El legado enmascarado de Cáceres desfila por Zamora

Cuatro Fiestas de Interés Turístico de la provincia de Cáceres viajarán este sábado, 27 de septiembre, a Zamora para mostrar la singular esencia de sus tradiciones y las peculiaridades de sus trajes en la XIV Festival de la Máscara. El evento reunirá a 37 mascaradas provenientes de 16 grupos de Portugal, 14 de la provincia zamorana y 7 de otras zonas de España, entre ellos los representantes cacereños que participarán un año más: Las Carantoñas de Aceúche, Jarramplas de Piornal, El Jurrumacho de Montánchez y el Carnaval Jurdano.

Máscaras por San Sebastián

El desfile partirá a las 18.00 horas desde la plaza de la Marina y está previsto que finalice alrededor de las 19.30 en la plaza de Viriato. Durante el recorrido, Las Carantoñas lucirán su atuendo peludo: un traje compuesto por pieles que, en esencia, provienen de macho cabrío, y una máscara confeccionada también en piel, que incorpora detalles como colmillos, pimientos colgados y pintura roja en la boca para simular el efecto de sangre. Además, portan en la mano un ramo seco de olivo silvestre o acehúche.

A esta decimocuarta edición, asistirá también otra fiesta cacereña vinculada a la festividad de San Sebastián: Jarranplas. Allí, el grupo piornalego exhibirá el colorido traje de cintas y su máscara cónica, coronada por crines de caballo y que posee una gran nariz y dos cuernos, que caracteriza a esta figura legendaria.

Máscaras de Carnaval

Desde Las Hurdes llegará el Carnaval Jurdano, una celebración cargada de mística que, aunque normalmente se celebra cada año en una alquería de los seis grandes concejos de la comarca, esta vez hará parada en Zamora. Los representantes de esta tradición llevarán trajes que dan vida a seres de leyenda que envuelven el rito carnavalesco o que componen la leyenda popular de la zona como el Pelojáncanu, el Machu Lanú o el Duende Entignau, entre otros muchos.

No serán las únicas máscaras cacereñas relacionadas con el carnaval, puesto que Montánchez llevará también su carnestolendas cargada de humor, protagonizada por los Jurramachos, personajes que dan nombre a esta festividad. Estos tipos de bufones visten ropas en desuso, combinado prendas y diversos complementos, así como cubren sus rostros con una funda de jamón, todo con el objetivo de no ser reconocidos por vecinos y visitantes.