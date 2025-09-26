Visita institucional
Huélaga estrena centro de día con una inversión de 200.000 euros de la Diputación de Cáceres
Inversión de los Planes Activa de la institución provincial
Huélaga acogió este viernes la visita al nuevo centro de día del vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás. Asistió a la apertura de este nuevo servicio financiado por la institución provincial, y se felicitó porque "una vez más, vemos cumplida la apuesta de la diputación, que no es otra que hacer que la gente pueda quedarse en los pueblos y tenga los servicios de calidad a los que tienen derecho".
Financiación
Más de 200.000 euros se han invertido de los Planes Activa de la diputación para la apertura de este centro, "una magnífica obra a la que hemos contribuido, cumpliendo así con los objetivos que nos hemos marcado, entre ellos, que la gente mayor tenga un cuidado digno y pueda seguir en sus pueblos todo el tiempo que quiera".
Superficio
Con una capacidad para una veintena de usuarios y usuarias, el centro, de casi 400 metros cuadrados, cuenta con comedor, cocina, terraza, sala de estar, recepción, sala de médico, de rehabilitación, cuartos de baño o lavandería, entre otras estancias.
