Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita institucional

Huélaga estrena centro de día con una inversión de 200.000 euros de la Diputación de Cáceres

Inversión de los Planes Activa de la institución provincial

Visita al Centro de Día de Huélaga.

Visita al Centro de Día de Huélaga. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Huélaga acogió este viernes la visita al nuevo centro de día del vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás. Asistió a la apertura de este nuevo servicio financiado por la institución provincial, y se felicitó porque "una vez más, vemos cumplida la apuesta de la diputación, que no es otra que hacer que la gente pueda quedarse en los pueblos y tenga los servicios de calidad a los que tienen derecho".

Financiación

Más de 200.000 euros se han invertido de los Planes Activa de la diputación para la apertura de este centro, "una magnífica obra a la que hemos contribuido, cumpliendo así con los objetivos que nos hemos marcado, entre ellos, que la gente mayor tenga un cuidado digno y pueda seguir en sus pueblos todo el tiempo que quiera".

Galería | Nuevo centro de día en Huélaga

Galería | Nuevo centro de día en Huélaga

Ver galería

Galería | Nuevo centro de día en Huélaga /

Superficio

Con una capacidad para una veintena de usuarios y usuarias, el centro, de casi 400 metros cuadrados, cuenta con comedor, cocina, terraza, sala de estar, recepción, sala de médico, de rehabilitación, cuartos de baño o lavandería, entre otras estancias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La piscina natural más accesible de Cáceres
  2. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  3. Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
  4. Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
  5. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  6. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  7. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  8. Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona

Cáceres colabora en la prevención de trata de mujeres en Paraguay

Cáceres colabora en la prevención de trata de mujeres en Paraguay

El legado enmascarado de Cáceres desfila por Zamora

El legado enmascarado de Cáceres desfila por Zamora

Huélaga estrena centro de día con una inversión de 200.000 euros de la Diputación de Cáceres

Huélaga estrena centro de día con una inversión de 200.000 euros de la Diputación de Cáceres

Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres)

Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres)

'Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres

'Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres

Aldeanueva del Camino calienta motores para celebrar una jornada motera con el foco puesto en la seguridad vial

Aldeanueva del Camino calienta motores para celebrar una jornada motera con el foco puesto en la seguridad vial

Pillados por robar cobre valorado en 40.000 euros de un camión accidentado en Cáceres

Pillados por robar cobre valorado en 40.000 euros de un camión accidentado en Cáceres

Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo abren el nuevo curso el próximo jueves

Las Escuelas Deportivas Municipales de Trujillo abren el nuevo curso el próximo jueves
Tracking Pixel Contents