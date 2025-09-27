Solidaridad
La Diputación de Cáceres envía comida a un campamento de refugiados del Líbano
Sonrisas en Acción agradece a la institución provincial el envío de alimentos al Valle del Bekaa
La oenegé Sonrisas en Acción agradece a la Diputación de Cáceres el envío de alimentos a los campos de personas refugiados en el Valle del Bekaa del Líbano. "Estos actos llevan consigo un mensaje de esperanza. Su apoyo ha permitido que cientos de personas reciban no solo alimentos de calidad, sino también el calor humano de saber que no están olvidadas. Alimentar también es cuidar, y cada plato servido es un mensaje claro: no están solos", cuentan en un comunicado en redes sociales.
Además, la institución provincial está comprometida con el Líbano y ha ayudado a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) a reconstruir y reforzar los servicios de salud materno-infantil en Ein El Hilweh, el mayor campamento de personas refugiadas de Palestina situado en el Líbano.
La institución provincial ha otorgado una ayuda de 60.000 euros a esta organización con la que ya se están viendo los primeros resultados en la comunidad con vacunaciones, controles nutricionales y consultas médicas. Además, a través de este proyecto, UNRWA está contratando matronas y personal de enfermería, adquiriendo suministros médicos y revitalizando programas esenciales como la atención prenatal y postnatal, la vacunación infantil y los servicios de planificación familiar.
