Huertas de Ánimas encara el primer fin de semana de sus fiestas patronales

Huertas de Ánimas ya huele a fiestas. Lo dicen sus vecinos desde que ‘los hierros’ de la plaza empezaron a tomar forma, hace poco más de una semana y lo suscribe el intenso programa de actividades lúdicas y religiosas, que dan comienzo este mismo sábado y que se extenderán hasta el día 12 de octubre.

Así, la primera llamada a la participación se escuchará esta mañana, sobre las 11.30, con los tres cohetes que preceden a la novena matinal en honor a la Virgen del Rosario, el eje que vertebra cada uno de los encuentros que se producirán en los próximos días, en el núcleo de población trujillano.

El mismo protocolo se seguirá por la tarde, a las 20.30 y se repetirá hasta el día 5, cuando la patrona recorrerá las calles en una multitudinaria y fervorosa procesión.

Entretanto, son muchas las citas que disfrutarán los huerteños, empezando por una cervezada, un encierro didáctico con carretones y una fiesta ‘holi’, que servirá como chupinazo para los más pequeños. La propuesta, organizada por diferentes peñas de la localidad, está prevista a las 17.30, según comparte la comisión de festejos.

La fiesta continuará a partir de las diez de la noche, de nuevo en la plaza, con el tradicional chupinazo, tras el que no faltará la música para todas las edades y la participación de las diferentes peñas.

Cross popular

Otra de las citas más relevantes y consolidadas del intenso periplo festivo es el Cross Popular Virgen del Rosario, que celebra su XIX edición. Tendrá lugar este domingo, a las diez de la mañana, con salida y meta en el Pilar Viejo.

La convocatoria deportiva, organizada por el Club Atlético San José, está basada en un circuito semiurbano de 1.100 metros, que deberán recorrer hasta en seis ocasiones, los participantes masculinos de las categorías absoluta, veteranos y superveteranos. Las atletas de dichas categorías recorrerán el mismo itinerario, con cinco vueltas, tal y como señala la entidad organizadora. El resto de la competición la completarán los corredores de las categorías precarpín, carpín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

Una vez finalizada la prueba, serán las damas y las reinas infantiles y juveniles las encargadas de entregar los trofeos al primer clasificado de cada categoría y las medallas al segundo y al tercer clasificado de las mismas.