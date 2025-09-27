Sucesos
El timo de la estampita: la estafa por la que un vecino de Navalmoral ha sido detenido en Galicia
Formaba parte de un grupo criminal ubicado en Extremadura que estafaba a personas de avanzada edad
La Guardia Civil del Puesto de Oleiros (en la provincia gallega de A Coruña) ha detenido a un vecino de Navalmoral de la Mata como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal especializado en estafas mediante el método conocido como timo de la estampita o tocomocho.
Grupo criminal
Según ha informado este sábado el instituto armado, el detenido presuntamente formaba parte de a un grupo criminal ubicado en Extremadura, especializado en estafas a personas de avanzada edad.
El método
Este método consiste en hacer creer a la víctima, normalmente personas de avanzada edad, que tienen un boleto de lotería premiado o una gran cantidad de dinero en su poder, dándole la oportunidad a la persona estafada de apropiarse de los mismos por un importe notablemente inferior.
Investigación
La mencionada investigación se inició en julio del presente año, tras tener conocimiento los componentes de la mencionada Unidad de la ocurrencia de un ilícito de estas características en la localidad de Oleiros.
Grupo criminal
En el transcurso de la misma, los guardias civiles actuantes constataron que el supuesto grupo criminal estaba presuntamente relacionado con otros 9 ilícitos de la misma índole, perpetrados a lo largo de toda Galicia, ascendiendo el importe total, entre dinero en efectivo y joyas, a más de 100.000 euros.
Análisis exhaustivo
Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, la Guardia Civil logró la identificación de los presuntos integrantes del grupo criminal, procediendo a la detención de uno de ellos como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.
Operación abierta
La operación continúa abierta al objeto de la localización y detención del resto de los presuntos integrantes.
