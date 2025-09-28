Edición número 14
Carantoñas, Jarramplas y Jurramachos de Cáceres participan en la mascarada de Zamora y traen la lluvia a España
Diputación promociona la Fiesta de Interés Turístico intercambiando con más de 29 grupos y 500 participantes
Zamora volvió a celebrar un año más este fin de semana su gran mascarada. La decimocuarta edición del festival atrajo a más de 29 grupos y 500 participantes de España y Portugal a la localidad, en una cita promocionada por la Diputación de Cáceres y en la que no faltaron Las Carantoñas de Acehúche, Jarramplas de Piornal, Jurramachos de Montánchez o personajes del Carnaval Hurdano como diabilillos, la Mamadrama o el Machu Lanú.
Máscaras
Allí se reunieron algunos de los representantes más tradicionales de fiestas de la Península Ibérica relacionadas con las máscaras, la mayoría coincidentes con el solsticio de invierno y con las celebraciones de antruejo en los carnavales. Se fomenta, de esta forma, el intercambio de experiencias y se da a conocer las fiestas de la provincia.
Bajo la lluvia
La cita trajo el jolgorio y la lluvia no solo a las calles de Zamora, sino también a toda la península. El desfile, desde la plaza de la Marina hasta la de Viriato, se desarrolló bajo el agua, que no impidió que la celebración mantuviese su esencia.
