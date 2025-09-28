De foto de premio a obra de arte: la historia que une a Pescueza y Almería

Más de 700 kilómetros por carretera separan a Pescueza, en la provincia de Cáceres, de la capital almeriense. Esa es la distancia que recorrió, en mayor o menor medida, un vecino de Almería para dejar su obra pictórica expuesta en una de las paredes de la residencia de mayores del municipio. El cuadro retrata a tres personas que ya protagonizaron una fotografía de premio, y que forman parte de la historia de este centro residencial, gestionado por la asociación de Amigos de Pescueza, integrada por vecinos del pueblo.

La presidenta de la asociación, María Cristina Iglesias, cuenta que cree que el autor, que firma la pintura bajo el nombre de Esparza, pudo haberse inspirado en la imagen captada por Ana Palacios, publicada en un reportaje de un medio nacional. No obstante, reconoce que no conocen al pintor de esta obra, puesto que no guarda relación con Pescueza: él dejó el cuadro y se marchó.

'Señas de identidad'

La fotografía que sirvió de inspiración, titulada Pescueza, fue tomada por Ana Palacios y galardonada con el primer premio en el certamen 'Señas de identidad' de la Diputación de Cáceres en 2023. La imagen inmortaliza el baile entre Sandra García, entonces directora de la residencia, y Gabino Sánchez, usuario del centro, mientras que, los acompañaba Isidoro Martín, residente ya fallecido, tocando el acordeón. El jurado del concurso la definió como una "bella imagen" y destacó que el acto representado "se convierte en símbolo del papel de este municipio como ejemplo de lucha contra el abandono de personas mayores".

La fotografía de Ana Palacios titulada 'Pescueza'. / Diputación de Cáceres

Esta localidad cacereña es conocida por su modelo de atención a los mayores. Su centro residencial y de día es gestionado por la Asociación de Amigos de Pescueza, que también lidera el proyecto 'Quédate con nosotros', una iniciativa que trabaja en el envejecimiento activo y el retraso de la institucionalización.

Protagonista

En la actualidad, a sus 82 años, Gabino, uno de los protagonistas de la imagen, aún reside en el centro de mayores y recuerda con orgullo que hasta los 70 nunca había tenido que visitar el médico. El vecino de Pescueza, asegura que le gusta el baile, aunque su vida siempre ha estado ligada al campo, no solo en su pueblo, sino también en localidades como Cachorrilla o Torrejoncillo, donde trabajó durante 40 años en una finca. Se ha dedicado al cuidado de vacas, cabras y ovejas, pero también a labores agrícolas. "Nací en el campo", comenta. Sus padres se dedicaban al campo y él siguió sus pasos, sin embargo, este legado no continuó con sus hijas: una es enfermera y la otra, periodista.

Baile del mundo rural a la costa

Aunque Esparza calcó a los protagonistas de la escena, decidió transformar el entorno. Sustituyó el fondo rural (donde originalmente se aprecian unas cocheras y el característico camino azul antideslizante que atraviesa el pueblo) por un paisaje más costero. En su versión, el baile ocurre junto al mar, sobre un paseo marítimo, con veleros navegando en el horizonte.

El cuadro expuesto en la residencia de Pescueza. / J. M.

Sin embargo, aunque el paisaje haya cambiado, el espíritu permanece. Los protagonistas siguen bailando, tanto en la imagen como en el lienzo, sobre una historia construida en el cuidado de mayores.