Los pueblos de Cáceres que pertenecen a la Red de Rutas de Carlos V

La Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V celebró su Asamblea General en la Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera (Cantabria), donde aprobó la entrada de ocho nuevos miembros y renovado su junta directiva, así como el presupuesto para el próximo 2026.

Nuevas ciudades

En concreto entrarán la ciudad de Sevilla, la villa italiana de Cava de Tirreni, la villa portuguesa de Elvas, el Museo del Renacimiento de Molins de Rei (Barcelona), la Universidad de Burgos, la ciudad de Villena (Alicante), el Grupo de Acción del Oriente de Asturias y la Asociación Pedro Menéndez, de Avilés.

Directiva

Con relación a la junta directiva, el alcalde de Valdestillas (Valladolid), Alberto Sanz, será el nuevo presidente de la red, mientras que las vicepresidencias serán ocupadas por Rosa Tomasone, del Centro Cultural L’Einaudi de San Severo (Italia), Miguel Salvador, de la Fundación Crónica de Veracruz (México), y Juan Carlos Moreno, de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste.

Cacereños

En la secretaria y tesorería repiten Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera, y José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste, respectivamente, según señala la red en nota de prensa.

Vocales

Por su parte, quedarán como vocales el Palacio de Coudenberg de Bruselas, Losar de la Vera, Mojados (Valladolid), Medina de Pomar (Burgos), Universidad de Granada, Fundación Melilla Monumental, Laredo (Cantabria), Diputación de Cáceres, Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima (Perú), Bergues (Francia), Academia Portuguesa de la Historia y Villaviciosa (Asturias).