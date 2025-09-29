La berrea en Monfragüe: claves a seguir para disfrutarla sin dejar huella

Entre septiembre y octubre, coincidiendo con las primeras lluvias después del verano, el instinto de los animales se despierta y con ello da comienzo a la época de la berrea. Este fenómeno puede observarse en lugares donde hay presencia de ciervos y gamos, por lo que Monfragüe se convierte en uno de los mejores escenarios de la provincia de Cáceres para disfrutar de este espectáculo único de la naturaleza. Sin embargo, para vivir este ritual con respeto y sin causar daños a los animales ni al entorno, es necesario seguir una serie de pautas y no realizar ciertas acciones.

Desde las redes de Monfragüe, Reserva de la Biosfera y Parque Nacional, recogen una serie de acciones que deben seguir quienes deseen observar la berrea. Entre ellas, mantener una distancia respetuosa con los ciervos para no alterar su comportamiento natural. También destacan que, en un momento crucial para la supervivencia de la especie, es necesario guardar silencio para contribuir a no interrumpir este proceso.

Asimismo, invitan a disfrutar de los sonidos de la naturaleza y a no hacer uso del claxon, altavoces personales o realizar ruidos estridentes.

Otro de los aspectos tratados es el uso de la luz. Advierten de que la iluminación artificial puede desorientar y estresar a los animales silvestres, por lo que desaconsejan el uso de linternas fuertes y flashes. De igual forma, subrayan que no está permitido dar de comer a la fauna silvestre, independientemente del tipo de alimento, puesto que se modifica su comportamiento natural y se altera su dieta pudiéndoles generar enfermedades, así como puede ser peligroso porque nunca se sabe cómo pueden reaccionar. Además, atraer a los animales hacia zonas humanizadas los pone en peligro y podría provocar accidentes.

Por último, resaltan la importancia de no dejar rastro. "El mejor residuo es el que no se genera, ni se queda", recuerdan desde las redes de Monfragüe, Reserva de la Biosfera y Parque Nacional.

Por otro lado, desde Turismo Monfragüe, Reserva de la Biosfera y Parque Nacional añaden otras acciones que los visitantes deben evitar durante la berrea: salirse de los senderos marcados, llevar perros sueltos que puedan molestar a la fauna, intentar atraer la atención de los ciervos imitando sonidos, tocar o recolectar plantas, flores o restos naturales, así como subirse a tapias, rocas o vallas para conseguir la mejor foto. Finalmente, recuerdan que se trata de una Reserva de la Biosfera y que "aquí la naturaleza es la protagonista".

¿Qué es la berrea?

Según la página de medio ambiente de la Junta de Extremadura, el término berrea hace referencia a la "acción en la cual el macho adulto del ciervo, a través de fuertes sonidos guturales, reclama el acercamiento de las hembras, manifiesta su poderío ante los restantes machos y de esta forma se gana a los individuos del otro género para la cópula. Habitualmente, en la disputa por las hembras, los machos luchan con sus cuernas hasta que uno de los individuos es derrotado. Este lance,no pasa de ser una manifestación de fuerza que en ningún caso llega a la sangre. Al final, como en todas las contiendas, ganan los más fuertes, que cubrirán al mayor número de hembras posibles dentro de los harenes".

¿Dónde ver este fenómeno natural en Monfragüe?

Desde las plataformas sociales de Turismo Monfragüe explican que los mejores momentos para observar la berrea son el amanecer y el atardecer. En cuanto a los lugares recomendados, destacan la umbría de la Báscula, alrededores de Villareal de San Carlos o las dehesas del parque.

Dispositivo especial

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha organizado un dispositivo especial para disfrutar de "manera sostenible y sin aglomeraciones" de la berrea en Monfragüe. En este operativo, que cuenta con la participación de agentes del medio natural y del Seprona, se han establecido una serie de actuaciones que se realizarán de los viernes, sábados y domingos, desde el 6 de septiembre hasta el 5 de octubre en horario general de 19:00 a 23:00 horas.