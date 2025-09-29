Cáceres se suma a la celebración del Día de Extremadura en el País Vasco

La ciudad de Vitoria-Gasteiz acogió este fin de semana unos actos para celebrar el Día de Extremadura en Euskadi, organizados por la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi (Faede).

Esta identidad tiene como uno de sus principales objetivos promover el conocimiento de Extremadura: cultura, historia, geografía, tradiciones a través de diferentes eventos como conferencias, festivales, certámenes o jornadas de convivencia.

Acto

A la cita asistieron los diputados de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza y Sheila Martín, quienes acompañaron a la comunidad extremeña que emigró pero que sigue haciendo Extremadura fuera de la región.

Premio

Durante la celebración, Mikel Torres, actual vicelendakari segundo y Consejero de Economía, Trabajo y Empleo, y de orígenes extremeños, recibió el Premio Veturia 2025 en reconocimiento a su colaboración con Faede.