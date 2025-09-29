Investigación contra el tráfico de drogas
Desmantelan un punto de venta de drogas en Moraleja y encontraron en su interior 87 dosis de una mezcla de cocaína y heroína
La investigación de la Guardia Civil comenzó a mediados del año 2024 y, tras recabar de pruebas y realizar el registro, la operación se saldó con la desarticulación del foco de venta, la detención de la propietaria y la aprehensión de la droga
Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Coria, en el marco de la Operación LEBRO 24, han detenido a una mujer, de 30 años, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Según detalla el Instituto Armado, la detenida operaba, presuntamente, desde su propio domicilio, donde almacenaba la droga y preparaba la mezcla de la sustancia (rebujito) para venderla posteriormente en dosis.
La Benemérita explica que el consumo de cocaína y heroína en la localidad, así como de la mezcla de ambas drogas, "alertó a los agentes, que consideraron la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes".
Investigación desde 2024
Por ello, el Equipo inició una investigación, la cual comenzó a mediados del año 2024, con la finalidad de recabar pruebas e indicios que corroborasen sus sospechas.
La Guardia Civil indica que realizaron múltiples diligencias de indagación y averiguación, "observando a su vez durante el proceso la alarma social que estaba generando la venta y el consumo de la droga entre los vecinos de la localidad y de municipios cercanos, ya que suministraba también a consumidores de otras localidades".
Registro del inmueble
Tras meses de investigación, en los que, según informa el Instituto Armado, se recabaron pruebas suficientes acerca de la existencia del punto de venta de drogas, solicitaron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Coria un auto de entrada y registro en el domicilio de la presunta autora del delito.
Droga y material incautado
El auto fue concedido y se llevó a efecto el pasado día 18 de septiembre. En el interior del inmueble, los agentes hallaron 87 dosis de rebujito, cerca de 6 gramos de hachís, 3 teléfonos móviles, una báscula de precisión y útiles "para la preparación y supuesta venta de la droga", precisa la Guardia Civil.
La operación se ha saldado con la aprehensión de los efectos encontrados y de la droga, así como con la detención de su propietaria, a quien se le atribuye la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Además, esta actuación ha supuesto la desarticulación de un "activo punto de venta de drogas que abastecía a los consumidores de la zona y generaba malestar vecinal", concluyó el Instituto Armado.
