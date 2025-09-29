Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre
Detenido en Moraleja a un reincidente en delitos tráfico de drogas con 2775 dosis de cocaína
El hombre, conocido por los agentes debido a sus antecedentes por delitos relacionados, fue sorprendido mientras manipulaba la droga
Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Hoyos, han detenido en Moraleja a un hombre, como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas con grave daño para la salud, en el marco de una actuación que ha permitido retirar del mercado 2775 dosis de cocaína listas para su supuesta venta y distribución.
La Benemérita explica que los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando agentes pertenecientes al Puesto de Hoyos, que se encontraban de servicio en un paraje del término municipal de Moraleja, observaron la llegada de un vehículo del que descendieron dos personas.
Una de ellas, conocida por los agentes por sus antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, "portaba un bote de cristal de grandes dimensiones".
Ambos individuos accedieron a una caseta del lugar, dejando la puerta abierta, lo que permitió a los agentes, según detalla el Instituto Armado, comprobar "cómo uno de ellos manipulaba y dosificaba una sustancia de color blanco, supuestamente cocaína. En ese momento se procedió a identificar al sospechoso y a comprobar claramente la sustancia que estaba manipulando (cocaína), procediendo por ello a su detención".
Droga incautada
Los agentes incautaron 2775 dosis de cocaína presentada en formato roca, además de dos envoltorios dosificados con 6 gramos de la misma sustancia, una báscula de precisión, numerosos plásticos preparados para la confección de dosis, un cuchillo de grandes dimensiones y 585 euros en efectivo, "supuestamente procedentes del tráfico ilícito", precisa la Benemérita.
Reincidentes en tráfico
Apenas unos días antes, el 20 de septiembre, la Guardia Civil señala que el responsable de estos hechos ya había sido detenido por la Guardia Civil al ser sorprendido cuando circulaba en un vehículo con "33 pequeños envoltorios de cocaína dispuestos para su supuesta venta y distribución", lo que supuso que fuera detenido, y puesto disposición de la autoridad judicial, como supuesto autor de un delito contra la salud pública.
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales el detenido, junto con la droga incautada, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Coria, como supuesto autor de un nuevo delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.
