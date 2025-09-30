Adaptan aulas para cubrir la falta de plazas de Educación Infantil en Miajadas

La Consejería de Educación reconvierte un aula existente e incorpora una nueva en el CEIP García Siñeriz de Miajadas para dar respuesta a un problema que afecta a una veintena de familias de la localidad y su entorno, que no disponían de plaza de Educación Infantil para sus hijos.

Se trata de una demanda que el diputado de Izquierda Unidad en Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ya trasladó al pleno en junio y que retomó ayer en la comisión de Educación para conocer la solución adoptada.

Por su parte, la secretaria general de Educación, María del Pilar Pérez, explicó que, tras la puesta en conocimiento del problema por parte del diputado en mayo, mantuvo un encuentro con las familias afectadas. Según detalló Pérez, en aquel momento les comunicó que no era posible escolarizar a los niños en la Escuela Infantil Arcoíris de Miajadas, centro dependiente de la propia consejería, puesto que "no disponía de más espacio".

Alternativas

A partir de ahí, la secretaria general comenta que se analizaron otras alternativas como reabrir la Escuela Infantil de Escurial, aunque quedó descartada, puesto que afirma que el alcalde local estaba en la búsqueda de otro espacio que ofreciera mayor seguridad y que las debían realizar obras que no estarían finalizadas a tiempo para el inicio de curso.

Frente a esta situación, Pérez afirmó que valoraron la oferta local y se optó por la transformación de un aula del CEIP García Siñeriz, destinada inicialmente a niños de 2-3 años, en un aula mixta de 1-2 años con un ratio de 13 alumnos. Además, se habilitó una segunda con las mismas características. "Hemos generado 26 puestos escolares más en el García Siñeriz" para dar "atención a las necesidades de escolarización que había en la localidad", destacó.

Solución

El diputado Macías valoró positivamente la respuesta, aunque subrayó la necesidad de establecer una planificación en zonas donde crece el alumnado y calificó la solución como "coyuntural".

Macías comentó que la escuela infantil de Miajadas "no puede acoger a más alumnos", a pesar de que se cumplen los ratios establecidos para el personal Técnico de Educación Infantil (TEI). Sin embargo, el diputado reconoció la implicación del equipo directivo del García Siñeriz, pero recalcó que en el citado colegio no puede llegar a las condiciones que ofrecen en el E. I. Arcoíris. Por ello, señaló necesidades como catering e instalaciones adaptadas para el descanso, entre otras.

En respuesta, la secretaria general de Educación defendió que se ha dado una solución "ágil y eficaz" y aseguró que "no podemos hablar de falta de plazas". Añadió que esta medida "no es coyuntural, es definitiva", y destacó la inversión realizada en el aula de 12.000 euros destinada a adecuación de suelos y paredes, adaptación de sistemas de ventilación y climatización, mejora de accesibilidad y seguridad infantil y renovación de pinturas y acabados. También mencionó la adquisición de camas apilables, colchones, juegos didácticos y una dotación extraordinaria para gastos de funcionamiento. Además, apuntó que el centro va a contar con dos TEI más para atender la nueva aula.