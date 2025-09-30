La provincia de Cáceres celebra un mes para redescubrir el legado sefardí

La provincia se prepara para celebrar el Mes de la Cultura Sefardí con un programa de actividades gratuitas que invitan a descubrir la huella cultural y el legado patrimonial sefardí.

Durante cuatro fines de semana consecutivos, del 4 de octubre al 8 de noviembre, se desarrollarán talleres de danzas, canto y caligrafía, una jornada formativa y varios conciertos, que tendrán lugar en los municipios cacereños de Brozas, Valencia de Alcántara, Cáceres y Alcántara, así como en la localidad lusa de Marvão.

Inauguración en Brozas y Marvão

El programa comenzará el 4 de octubre en Brozas, a las 11.00 horas, en el patio El Ejido de la Casa Concordia, con un taller de danzas sefardíes. A continuación, en el auditorio de las Comendadoras tendrá lugar la actividad ‘Haberes Buenos (Buenas noticias). Cuentos de la memoria’, seguido de un taller de caligrafía. Por la tarde, se realizará una ruta teatralizada con salida desde la plaza Príncipe de Asturias, y la jornada culminará por la noche con el concierto de Balsamia ‘El veneno de Moriana’.

De forma paralela, Marvão acogerá también actividades en la jornada inaugural. A las diez de la mañana (horario portugués) se desarrollarán unas jornadas formativas sobre la cultura sefardí, y a las 22.00 horas tendrá lugar un concierto de música sefardí a cargo del grupo Naranj.

Gil Fernandes, quien asistió a la rueda de prensa de presentación del programa en representación de la Câmara Municipal de Marvão, destacó la importancia de esta iniciativa para la localidad lusa, señalando que en su día a día y en su patrimonio monumental se conservan vestigios del legado sefardí.

Ruta transfronteriza. El éxodo sefardí

Además, Marvão volverá a ser protagonista el 19 de octubre con una actividad transfronteriza: la ruta senderista ‘El éxodo sefardí’, que recorrerá 17 kilómetros con una dificultad moderada desde Valencia de Alcántara a Portagem. Según explicó Fernandes, se trata del itinerario conocido "más aproximada" que pudieron realizar los sefardíes entre ambas localidades. La actividad incluirá dramatizaciones tanto en la salida como en la llegada. La salida será desde la plaza de la Urbanización Los Olivos, y el regreso desde Portagem se realizará en autobús.

Antes de la ruta, el 18 de octubre Valencia de Alcántara acogerá una jornada completa de actividades: ‘Diálogos sobre Sefard, un taller de canto y percusión, una ruta teatralizada por el Barrio Gótico y el concierto de Milo Ke Mandarini, formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, dedicados a la divulgación de músicas modales del Mediterráneo y la cultura sefardí.

Cáceres

El fin de semana siguiente, el programa se trasladará a la capital cacereña. El primer día, 24 de octubre, estará dedicado al teatro con la obra ‘La Boda’, ambientada en el siglo XV, protagonizada por jóvenes de Hervás y dirigida por Miguel Gómez Andrea, director de ‘Los conversos de Hervás’.

Al día siguiente, en Cáceres, habrá talleres de danzas y elaboración de pan Jalá (pan trenzado), la actividad ‘Cuentos de la memoria’, un concierto del dúo Tanit Navarro y Marcelo Schnock en homenaje a la poeta Clarisse Nicoïdski, y una ruta teatralizada titulada ‘Las huellas de Sefarad en Cáceres’.

Presentación del Mes de la Cultura Sefardí / Diputación de Cáceres

Esta ruta será guiada por Fernando Jiménez, cronista oficial de Cáceres, quien destacó que la tradición de la presencia judía en la ciudad está acreditada documentalmente prácticamente desde el siglo XIII y que el propio fuero de la ciudad contiene una gran cantidad de referencias a este pueblo. "Poner en valor este pasado cultural es necesario para no olvidar de dónde venimos y nuestras señas de identidad", señaló. Por ello, este itenirario se convertirá en "un pequeño viaje a la historia de la presencia de las comunidades semitas en nuestra ciudad", describió.

Acompañando a Jiménez estará Vicente Rodríguez, actor y rapsoda de la poesía oral sefardí, que se ocupará de la parte lúdico teatral e interpretará canciones como ‘La berenjena’ u otros cánticos.

Clausura en Alcántara

El 8 de noviembre, Alcántara pondrá el broche final al Mes de la Cultura Sefardí con talleres de canto y percusión, danzas y caligrafía sefardí. También, la localidad acogerá la actividad ‘Haberes Buenos (Buenas noticias). Cuentos de la memoria’, una ruta teatralizada titulada ‘El Viaje de Sara’ y, por último, un concierto de Evoéh, un proyecto musical que utiliza diferentes lenguas en canciones de tradición oral, especialmente sefardí.

Este programa forma parte del proyecto ‘Kaminos, de Sefarad al nuevo mundo’. La iniciativa transfronteriza cuenta con un presupuesto total de 1.092.000 euros, de los cuales 559.000 están gestionados por la Diputación de Cáceres.

Durante la presentación, Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la institución provincial, resaltó que el Mes de la Cultura Sefardí busca "poner en valor el legado que nos dejó la cultura sefardí en ambos territorios. Hablamos de música, lengua, gastronomía, tradiciones o artesanía". Asimismo, subrayó que los conflictos bélicos actuales no tienen “nada que ver con el legado y la cultura sefardí”.

Inscripciones

Las actividades son gratuitas, aunque algunas cuentan con aforo limitado. En el caso de la ruta senderista, hay 50 plazas disponibles. Los interesados podrán inscribirse a través de la web: mesdelaculturasefardi.es .