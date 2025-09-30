Calzadilla denuncia el robo del cuadro eléctrico de la fiesta de Los Cristos: "Cuesta 400 euros, somos pobres hasta para robar"

El Ayuntamiento de Calzadilla pide colaboración ciudadana para hallar el cuadro eléctrico instalado durante la fiesta de Los Cristos por la empresa encargada de prestar sus servicios. Fue robado, presumiblemente, en la noche del domingo al lunes. Según cuenta a este diario el alcalde de la localidad, Alejandro Madejón (que es el más joven de la provincia): «Aparecieron todos los cristales cortados», critica.

Cabe destacar que, según señalan, el coste de la reposición del aparato será cargado por la empresa al consistorio, por lo que el robo repercutirá finalmente en todos los vecinos y contribuyentes, explican en un comunicado. Valdría entre 300 y 400 euros.

Por ello, los vecinos están tratando de colaborar para hallar el aparato,aunque algunos se lo toman a broma: «Somos pobres hasta para robar», bromeaba un internauta de la red social Facebook.

A pesar de este triste suceso con el que han concluido las fiestas, el alcalde valora de forma muy positiva la celebración de sus primeras fiestas al frente del consistorio: "Muy contento porque todo ha salido genial. Ha sido agotador porque he querido estar en todo lo que se podía, pero han salido genial", señalan.