Puertas abiertas en Trujillo para celebrar el Día de Los Pueblos Más Bonitos de España

Este miércoles, la ciudad trujillana se sumará a la celebración nacional del Día de los Pueblos Más Bonitos de España con una programación especial que busca poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio.

Así, la jornada incluirá puertas abiertas en el Centro de Descubridores, la Casa Museo Pizarro y el castillo. Además, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas, con salida a las once de la mañana y a las 17.30, desde la Oficina de Turismo. El aforo previsto será de 50 personas y las plazas se asignarán en orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Durante todo el día, la bandera de la asociación de ‘Los Pueblos Más Bonitos de España’ ondeará en la plaza Mayor, como símbolo de pertenencia a esta red nacional, que reconoce el encanto y la riqueza patrimonial de Trujillo y de otras 122 ciudades del país, entre las que se encuentran Jerez de los Caballeros, Llerena y Olivenza.

Desde el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, se anima a los vecinos y visitantes a participar en las actividades y a disfrutar de una jornada que pretende reforzar el orgullo por la historia y la cultura local. Asimismo, con motivo de esta celebración, se difundirá el manifiesto redactado por la asociación organizadora.

Manifiesto

De esta manera, la entidad, que pone voz a las principales preocupaciones y retos de las comunidades rurales, insiste en que los pueblos no son únicamente escenarios de postal, sino comunidades vivas que necesitan apoyo para garantizar su futuro, señala el manifiesto.

De hecho, el documento subraya la importancia de rehabilitar viviendas históricas, atraer nuevos vecinos y dotar a los municipios de infraestructuras modernas, que permitan a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse a otros lugares.

También se dedica un espacio destacado a la defensa del sector primario, considerado el alma de la tierra. Agricultores, ganaderos y productores locales reclaman medidas que garanticen la viabilidad de sus explotaciones y que los productos elaborados en el medio rural sean valorados dentro y fuera.

La asociación también reivindica comunicaciones y transporte dignos y aboga por un turismo responsable y una economía de proximidad. «Cuidar de los pueblos es cuidar de la vida», dice.