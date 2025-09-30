Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez

La víctima ha quedado atrapada en uno de los vehículos implicados en una colisión lateral

Imagen del accidente en el que un hombre de 83 años ha resultado herido de gravedad.

Imagen del accidente en el que un hombre de 83 años ha resultado herido de gravedad. / Bomberos Sepei

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Un hombre de 83 años ha resultado herido grave este martes en un accidente de tráfico cerca de Montánchez, en Cáceres. Como consecuencia del siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, la víctima ha sufrido sendos traumatismos craneal y de columna y ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de la capital cacereña.

El suceso, que se ha registrado en el kilómetro 11 de la Ex-382, se ha producido por una colisión lateral entre los dos vehículos.

La víctima ha sido trasladada en helicóptero al Universitario de Cáceres.

La víctima ha sido trasladada en helicóptero al Universitario de Cáceres. / 112 Extremadura

El anciano ha quedado atrapado en uno de ellos y ha sido excarcelado por los bomberos del Sepei de Cáceres. Tras recibir asistencia médica en el lugar de los hechos, ha sido derivado en un helicóptero medicalizado hasta el complejo hospitalario cacereño.

El accidente ocurría sobre las 13.10 de este martes, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de alerta. Hasta el lugar han acudido dos dotaciones de bomberos de Cáceres, una patrulla de Guardia Civil de Tráfico, un equipo de emergencias de carreteras, un equipo médico del consultorio de Montánchez, una ambulancia convencional del 112 y un helicóptero.

