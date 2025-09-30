Suceso
Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
La víctima ha quedado atrapada en uno de los vehículos implicados en una colisión lateral
Un hombre de 83 años ha resultado herido grave este martes en un accidente de tráfico cerca de Montánchez, en Cáceres. Como consecuencia del siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, la víctima ha sufrido sendos traumatismos craneal y de columna y ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de la capital cacereña.
El suceso, que se ha registrado en el kilómetro 11 de la Ex-382, se ha producido por una colisión lateral entre los dos vehículos.
El anciano ha quedado atrapado en uno de ellos y ha sido excarcelado por los bomberos del Sepei de Cáceres. Tras recibir asistencia médica en el lugar de los hechos, ha sido derivado en un helicóptero medicalizado hasta el complejo hospitalario cacereño.
El accidente ocurría sobre las 13.10 de este martes, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de alerta. Hasta el lugar han acudido dos dotaciones de bomberos de Cáceres, una patrulla de Guardia Civil de Tráfico, un equipo de emergencias de carreteras, un equipo médico del consultorio de Montánchez, una ambulancia convencional del 112 y un helicóptero.
