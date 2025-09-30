Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acontecimiento religioso

Las Hurdes, primera visita pastoral del obispo de Coria-Cáceres

El itinerario comienza este 4 y 5 de octubre en las localidades de Aceitunilla, Nuñomoral y Rubiaco

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido /

Juan Moriano

Juan Moriano

Cáceres

Este sábado comienza la primera visita pastoral del Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres. La primera etapa del itinerario se llevará a cabo en el arciprestazgo de Las Hurdes, en Nuñomoral y dos alquerías del citado concejo: Aceitunilla y Rubiaco, durante los días 4 y 5 de octubre, donde el prelado se reunirá con sacerdotes, religiosos, catequistas y laicos.

Durante de las jornadas , celebrará la Eucaristía, visitará instituciones sociales y escuchará de primera mano las inquietudes y esperanzas de las comunidades locales.

"Un momento provilegiado"

Desde la Diócesis de Coria-Cáceres señalan que la primera visita será "un acontecimiento que marcará un hito en la vida diocesana". Asismismo, describen la visita pastoral como "un momento privilegiado en el que el obispo se acerca a las comunidades parroquiales para conocer a los fieles, fortalecer su fe, renovar la vida cristiana y animar la misión evangelizadora de la Iglesia".

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Nuñomoral.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Nuñomoral. / Diócesis de Coria-Cáceres

Monseñor Pulido expresó en su reciente correspondencia pastoral que esta experiencia supone para él un momento muy especial: "La visita pastoral es una nueva forma de presencia, más sistemática, más completa, con un contacto más directo. Para mí será una ocasión privilegiada para el desempeño de mi ministerio episcopal como Obispo de Coria-Cáceres".

Tansmisión de la fe

Asimismo, el obispo subrayó que esta visita busca no solo acompañar y animar, sino también revitalizar la acción evangelizadora en todos los rincones de la diócesis: "Espero que esta visita revitalice ante todo la transmisión de la fe… La fe pasa de persona a persona, sobre todo, en la familia y en la comunidad cristiana".

La Diócesis destaca también que, en sus palabras, el prelado insistió en la dimensión caritativa y social de la Iglesia: "Considero urgente que la visita pastoral impulse el compromiso socio-caritativo en todas las comunidades cristianas. Si falta la caridad, es como si faltase la eucaristía o el anuncio del evangelio".

Más visitas

Con esta primera visita pastoral, que se prolongará a lo largo de este curso 2025-2026 y en varios años más, por los distintos arciprestazgos, la Diócesis Coria-Cáceres indica que el obispo invita a "toda la diócesis a caminar juntos en un espíritu sinodal y misionero, recordando que todos los fieles están llamados a ser protagonistas de la misión de la Iglesia".

