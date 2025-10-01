Participaran 25 alumnos
Alcántara se convierte en una sede para impulsar el talento en las matemáticas
La localidad cacereña acogerá este fin de semana el campamento inaugural de Estalmat Extremadura, un programa para estimular el potencial matemático
J. M.
Alcántara acogerá este fin de semana, 4 y 5 de octubre, el inicio de Estalmat Extremadura, el Programa de Estímulo del Talento Matemático que se incorpora en este curso, por iniciativa de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática (Seem) 'Ventura Reyes Prósper', en colaboración con la Universidad de Extremadura, a la red nacional impulsada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España
Según describe desde la web de Seem, Estalmat se refiere a un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España "que trata de detectar, orientar y estimular de manera continuada el talento matemático excepcional de estudiantes de 12 a 14 años. En una segunda etapa, se brinda acompañamiento de este alumnado hasta su ingreso en la universidad con el objetivo de despertar vocaciones científicas".
Participantes
La citada sociedad extremeña explica que los jóvenes, nacidos en 2012 y 2013, participarán durante dos cursos en un programa formativo totalmente gratuito, con dos sesiones al mes entre octubre y mayo, en dos sedes diferentes: Cáceres y Badajoz. Del total, 13 estudiantes asistirán al campus de Ciencias de Badajoz y 12 a la Politécnica de Cáceres, trabajando bajo la coordinación de profesorado universitario y de secundaria.
Inauguración
En Alcántara tendrá lugar la inauguración del programa con un campamento inicial que reunirá a los 25 alumnos seleccionados tras la prueba celebrada el pasado mes de junio, "a la que se presentaron en total 170 estudiantes de toda la región", subrayan.
Actividades
El sábado, comenzará con la recepción de los participantes en la residencia de Iberdrola, a la que seguirá un acto institucional en el Conventual de San Benito, Bien de Interés Cultural. La jornada continuará con actividades lúdicas y formativas a cargo de la Asociación Amigos del Proyecto Estalmat Andalucía.
El 5 de octubre, la mañana comenzará con un recorrido por Alcántara donde los jóvenes participarán en una ruta que unirá naturaleza, arquitectura y matemáticas. El encuentro concluirá en el Conventual de San Benito con una conferencia impartida por Pedro Daniel Pajares Galeano, miembro de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática 'Ventura Reyes Prósper', y el acto de clausura del campamento.
Desde la Sociedad Extremeña de Educación Matemática definen el campamento como un "pistoletazo de salida para una experiencia única, donde los alumnos con talento especial para las matemáticas podrán desarrollar su creatividad, aprender nuevas formas de razonar y compartir inquietudes con otros jóvenes de su edad".
