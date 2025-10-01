Aldeanueva de la Vera, el pueblo de Cáceres que cumple 223 años de independencia: "Se pagaron al Rey 70.147 reales y dos maravedís"

Cada pueblo de Cáceres tiene su historia. Alguno de ellos tan interesante como la de Aldeanueva de la Vera, que acaba de cumplir 223 años de independencia. Sus orígenes se remontan a la época prerromana. Son muchos los hallazgos que se han producido en esta zona por la riqueza de su pasado.

Fundación

Su fundación se remonta a la Edad Media, aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio. La región fue recuperada a finales del siglo XII por el rey de Castilla, Alfonso VIII, y formó parte de un conjunto de pueblos que estaban bajo la jurisdicción de Plasencia.

Independencia

No fue hasta el 28 de septiembre de 1802 cuando el municipio logró su independencia gracias a una cédula real emitida por Carlos IV. Además, el rey les otorgó la Dehesa de Mesillas, que comprende 1500 hectáreas y pertenece al pueblo, aunque se encuentra en el término municipal de Collado. Según cuenta en redes sociales Faustino Martín, el pueblo tuvo que pagar a Su Majestad un total de 70.147 reales y dos maravedís.

Curiosidades

A lo largo de su historia, este pueblo no sufrió daños significativos durante la Guerra de Independencia, aunque se rebeló contra las tropas de Napoleón. En las guerras carlistas, resistió dos veces a los partidarios del pretendiente, logrando incluso derrotarlos y poner en fuga a las tropas carlistas en la segunda ocasión. En un incidente notable, un vecino de la localidad mató al asistente del general carlista golpeándole la cabeza contra un pilón en Jerte.

Freno de la despoblación

En la actualidad, están logrando frenar el éxodo rural gracias a la industria del tabaco y el pimentón, destacados por su alta calidad.