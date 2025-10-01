Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

El anciano herido en un accidente de tráfico en Montánchez permanece en la UCI y con pronóstico grave

Ingresado en el Hospital Universitario cacereño

Hospital Universitario de Cáceres.

Hospital Universitario de Cáceres. / El Periódico

Ángel García Collado

Laura Alcázar

Cáceres

El anciando de 83 años herido en un accidente de tráfico cerca de Montánchez permanece ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario de Cáceres con pronóstico grave. La víctima sufrió, como consecuencia del siniestro, sendos traumatismos craneal y de columna, y fue trasladada al recinto hospitalario cacereño en helicóptero.

Suceso

El suceso se registró en el kilómetro 11 de la Ex-382, que une al municipio con Alcuéscar, y se produjo por una colisión lateral entre dos vehículos. El hombre quedó atrapado en uno de ellos y tuvo que ser excarcelado por los bomberos del Sepei de Cáceres. Tras recibir asistencia médica en el lugar de los hechos, ha sido derivado en un helicóptero medicalizado hasta la capital provincial, donde permanece.

Imagen del accidente en el que un hombre de 83 años ha resultado herido de gravedad.

Imagen del accidente en el que un hombre de 83 años ha resultado herido de gravedad. / Bomberos Sepei

El martes

El accidente ocurrió sobre las 13.10 de este martes, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de alerta. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos de Cáceres, una patrulla de Guardia Civil de Tráfico, un equipo de emergencias de carreteras, un equipo médico del consultorio de Montánchez, una ambulancia convencional del 112 y un helicóptero.

Emergencia

Durante la intervención de los medios de emergencia fue necesario cortar temporalmente al tráfico la vía por seguridad, mientras el helicóptero realizaba las maniobras de toma de tierra y evacuación del herido y se retiraba el vehículo de la calzada.

Tracking Pixel Contents