La cofradía trujillana del Cautivo recoge donaciones para su mercadillo benéfico

La Cofradía del Santísimo Cristo Cautivo y San Juan de Trujillo ha puesto en marcha la recogida de artículos para organizar una nueva edición de su conocido mercadillo benéfico. El objetivo es recaudar fondos destinados a la construcción del retablo para sus imágenes.

Así, los organizadores han animado a los vecinos a donar aquellos objetos que ya no utilicen, desde lámparas, libros y menaje de hogar hasta ropa en buen estado, juguetes o artículos de bebé. «En anteriores ediciones se ha logrado reunir una gran variedad de productos y todo ha tenido salida», señalan.

La recogida se gestionará de manera directa: los interesados pueden contactar por redes sociales con la cofradía, para que recojan sus donaciones.