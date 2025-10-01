La cofradía trujillana del Cautivo recoge donaciones para su mercadillo benéfico
El objetivo es recaudar fondos destinados a la construcción del retablo para sus imágenes titulares
La Cofradía del Santísimo Cristo Cautivo y San Juan de Trujillo ha puesto en marcha la recogida de artículos para organizar una nueva edición de su conocido mercadillo benéfico. El objetivo es recaudar fondos destinados a la construcción del retablo para sus imágenes.
Así, los organizadores han animado a los vecinos a donar aquellos objetos que ya no utilicen, desde lámparas, libros y menaje de hogar hasta ropa en buen estado, juguetes o artículos de bebé. «En anteriores ediciones se ha logrado reunir una gran variedad de productos y todo ha tenido salida», señalan.
La recogida se gestionará de manera directa: los interesados pueden contactar por redes sociales con la cofradía, para que recojan sus donaciones.
