Enrique Polo, nuevo coordinador de Vox en Montehermoso: "Es una oportunidad increíble"

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Cáceres, que preside Óscar Fernández Calle, ha designado a Enrique Polo nuevo coordinador local de la localidad cacereña de Montehermoso, una población que "siempre ha demostrado un importante apoyo a esta fuerza política".

De 1998

Nacido en Guijo de Galisteo en el año 1998, es técnico en proyectos de edificación y en la actualidad está finalizando el grado de Fundamentos de la Arquitectura. Su tiempo libre "sobre todo en verano", le gusta pasarlo en un estudio de arquitectura "y echando una mano a la familia en temas de agricultura".

Desde 2018

Militante de Vox desde 2018, reconoce que ocupar el puesto de coordinador local de Montehermoso, "me parece una oportunidad increíble para poder proponer un punto de vista nuevo como joven, acerca de los problemas que conciernen al pueblo, y para trabajar en la aportación de nuevas ideas que lo revitalicen".

Opinión

En su opinión, la población montehermoseña demanda una mejor situación económica, "que debe fraguarse sobre acciones que construyan dinámicas favorables, tanto de empleo como de ocio, escuchando al pueblo y teniendo en cuenta sus planteamientos para recobrar la salud de la vida cotidiana, para lo que estoy abierto a todo el que se quiere sumar a este ambicioso proyecto".