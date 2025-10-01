Piden derogar la actual normativa de espacios públicos y terrazas en Trujillo
La Asociación por el Desarrollo del Turismo denuncia que la regulación, inspirada en Cáceres, pone en peligro a las empresas hosteleras de la ciudad
La Asociación por el Desarrollo del Turismo en Trujillo ha reclamado la derogación de la normativa vigente sobre espacios públicos y terrazas, al considerar que «no da respuestas a las verdaderas necesidades de los empresarios hosteleros» y además, «pone en peligro la viabilidad de muchas empresas y el empleo en el sector turístico».
El colectivo asegura que la regulación actual, diseñada siguiendo el modelo de Cáceres, no se ajusta a la realidad de Trujillo, «una ciudad con calles estrechas, entornos singulares y un casco histórico que no puede compararse con el de otra localidad».
Según advierte, de mantenerse esta normativa, «muchas terrazas desaparecerán», lo que implicaría la reducción de mesas y por tanto, el despido de trabajadores.
En este sentido, la asociación lamenta que la aplicación de la normativa «quede al arbitrio de los técnicos, interpretándose de forma subjetiva», por lo que ha solicitado al consistorio que impulse su derogación y promueva una regulación «menos farragosa». Para el diseño, propone que se cuente con asociaciones empresariales.
