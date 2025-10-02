La danza acerca al alumnado de Cáceres a espacios de memoria histórica

Las inmediaciones del Mirador de la Memoria en El Torno se transformaron este jueves, 2 de octubre, en el escenario de la pieza coreográfica Las Coplas no Mueren , protagonizada por el bailaor Álvaro Murillo. Una propuesta de 25 minutos de duración que explora, desde la danza flamenca contemporánea, en la copla como elemento de unión y reconciliación, que también busca incentivar y recordar lo que ocurrió en nuestro país y nuestra región durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según los datos aportados por la Diputación de Cáceres, alrededor de 100 personas, entre estudiantes y profesorado del IES Gabriel y Galán de Montehermoso, el IES Jaranda y alumnado mayor del aula intergeneracional de Jarandilla de la Vera, participaron en esta cita.

La jornada en las inmediaciones del Mirador de la Memoria en El Torno. / Diputación de Cáceres

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto Danza y Memoria, financiado por la institución provincial cacereña e impulsado por Proyecto Cultura, cuyo objetivo es reivindicar los espacios de memoria a través de distintas disciplinas artísticas y hacerlo junto al alumnado de los municipios cacereños.

Debate y reflexión

Tras la pieza de danza, la jornada continuó con un espacio de debate y reflexión. En él, se abordaron temas como el proceso artístico, la investigación y las fuentes de inspiración del bailaor en el diseño de la coreografía, así como su adaptación a las particularidades de este lugar de memoria. Además, la diputación subraya que se generó un "enriquecedor diálogo intergeneracional que ha puesto de relieve la importancia de conocer la historia para evitar que se repita".

Proyecto Cultura

Desde la institución provincial señalan que el Proyecto Cultura, compañía impulsora del proyecto Danza y Memoria, destaca por la creación de trabajos de temática social desde el teatro, con instalaciones artísticas, y ahora también a través de intervenciones en espacios singulares por medio de la danza. Pieza clave de este proyecto es Álvaro Murillo, bailaor de flamenco contemporáneo de "amplio recorrido internacional" que se define por la creación de proyectos coreográficos con libertad y sentido de vanguardia.