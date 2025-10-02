Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Barrantes-Cervantes de Trujillo acoge una exposición de arte trujillano de Perú

Treinta y cuatro artistas participan en ‘Entre el Mar y el Barro’, un puente cultural entre las dos ciudades. La muestra estará abierta hasta el 9 de noviembre

Una de las muestras expuestas en el Palacio Barrantes-Cervantes.

Una de las muestras expuestas en el Palacio Barrantes-Cervantes. / Palacio Barrantes-Cervantes

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El Palacio de los Barrantes Cervantes acogerá, del 8 de octubre al 9 de noviembre, la exposición ‘Entre el Mar y el Barro’, un proyecto que reúne la obra de 34 artistas trujillanos del Perú y que convierte la ciudad en escenario de un singular encuentro cultural entre ambos territorios unidos tanto por la historia como por el nombre. 

La propuesta artística, organizada por el propio palacio trujillano junto a Arte Trujillo Perú Contemporáneo (ARTPEC), cuenta además con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y la Embajada de Perú en España, según señalan desde la entidad.  

Entre los artistas participantes figuran nombres destacados como Carlos David Chávez, Eduardo Urquiaga, Pío Ángel Muñoz, Héctor Suárez o oRosa Benítez. 

El valor de esta iniciativa se multiplica al celebrarse en la ciudad trujillana, en la que el Barrantes-Cervantes se convierte en espacio de diálogo y puente cultural.

El horario de visitas será de jueves a sábado, de doce a dos y de seis a ocho, mientras que los domingos la muestra abrirá al público únicamente por las mañanas.

