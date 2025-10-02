Siniestro vial
Una colisión frontal en Navaconcejo se salda con tres heridos
El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 378 de la carretera N-110
Una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida esta tarde en Navaconcejo ha acarreado tres personas heridas, y cuyo estado exacto aún se desconoce.
El suceso ha tenido lugar sobre las 19.00 horas en el punto kilométrico 378 de la carretera N-110, en Navaconcejo, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.
Medios desplazados
Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y otro de soporte vital básico del SES, medios del PAC de Cabezuela del Valle, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.
