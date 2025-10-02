Congreso en Montánchez: una ventana para el talento joven y el emprendimiento rural

Montánchez acogerá el próximo jueves 23 de octubre un congreso de emprendimiento rural que reunirá a jóvenes de la comarca y del resto de Extremadura, con el objetivo de intercambiar experiencias, contactos y referencias.

El congreso tiene como propósito dar visibilidad a quienes han decidido emprender o llevan años desarrollando su actividad o ayudar a personas que quieren lanzar su empresa pero que no saben cómo hacerlo, y ofrecerles referentes a nivel comarcal o regional. Además, se aportará una posible solución a cuatro temáticas que afecta a Extremadura, explicó Javier Jiménez, presidente de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura, una de las entidades organizadoras del congreso.

En concreto, Jiménez detalló que el congreso, al que definió como inminentemente práctico, abordará cuatro temáticas que, a nivel regional, perciben como muy demandas: relevo generacional, turismo, agricultura, ganadería e internacionalización. "Demostrar que desde una localidad de 77 habitantes se puede llegar a vender a todo el mundo", subrayó.

El congreso está organizado por AJE Extremadura, la Mancomunidad Sierra de Montánchez, Diputación Impulsa y el Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura. Cada una de estas entidades será responsable de una de las temáticas programa.

Germen del emprendimiento

Esta será la primera edición del congreso. "Queremos ir sembrando el germen del emprendimiento en muchas personas que no saben que lo tienen o no se atreven, así como ayudar al empresario consagrado para que tengan una mayor visibilidad y sean referentes de aquellos que están empezando o quieran empezar", añadió Jiménez.

Premios

Por otra parte, el 24 de octubre se celebrará en el complejo San Francisco de Cáceres la gala de los Premios Jóvenes Empresarios donde se harán entrega de ocho reconocimientos a diferentes áreas y temáticas como Trayectoria empresarial, Iniciativa Autónoma, Desarrollo Tecnológico, Futuro o Impulso Rural, para jóvenes de localidades de menos de 5.000 habitantes que quieran fomentar o crear una empresa. Sumadas a las anteriores categorías se encuentran otras como Sostenibilidad o Relevo Generacional, "en Extremadura hay una problemática, muchas empresas están cerrando porque no tienen relevo generacional en la familia o en los propios trabajadores", aseguró Jiménez. Asimismo, destacó también que será una oportunidad para que aquellos que han afrontado el relevo compartan cómo lo han realizado y los beneficios obtenidos.

De izquiera a derecha: Javier Jiménez, presidente de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura, y Miguel Ángel Morales, mandatario de la Diputación de Cáceres / Diputación de Cáceres

Por último, el galardonado regional con el premio Joven Empresario 2025 podrá optar al reconocimiento nacional, que incluye una aportación económica por parte de AJE.

Participación

Las candidaturas pueden presentarse a través de la página web de AJE Extremadura hasta el domingo 12 de octubre a las 23.59 horas. Cada aspirante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías, con la excepción de los premios Trayectoria Empresarial y Joven Empresario, que no se pueden repetir.

A partir del día 13 de octubre, se seleccionarán los ganadores de seis categorías mediante una comisión. Los dos restantes- Trayectoria Empresarial y Joven Empresario, serán elegidos por un jurado compuesto por representantes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, las cámaras de ambas provincial, la Junta de Extremadura, la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura y otras agrupaciones que colaboran.

Reunión

El presidente de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura abordó ambos proyectos, congreso y premios, en una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la que también le trasladó la propuesta de que la institución provincial participe en futuras iniciativas organizadas por la agrupación.