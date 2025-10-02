Localizado muerto el vecino de Valverde del Fresno de 58 años que se perdió el martes

La Guardia Civil confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de un vecino de Valverde del Fresno que se perdió el pasado martes, 30 de septiembre.

El ayuntamiento de la localidad trasladó a todos los residentes a través de un bando que Miguel Marcos Piñero Ramos había desaparecido y que la Benemérita estaba realizando batidas de búsqueda. Solicitaban a la población colaboración para localizarle, avisando a los agentes o a cualquiera de sus familiares.

Además, convocaron en la plaza de la Constitución a las 7.30 horas de la mañana del miércoles a todas las personas para buscarle de forma coordinada por la Benemérita.

Sin embargo, no fue necesaria la batida porque el vecino desaparecido (de 58 años) había sido hallado sin vida en uno de los caminos que transcurren por su finca en torno a las doce de la madrugada. La Guardia Civil confirma que se trata de una muerte natural.