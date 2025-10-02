Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Localizado muerto el vecino de Valverde del Fresno de 58 años que se perdió el martes

Fue hallado en uno de los caminos que transcurren por su finca

Valverde del Fresno, en una imagen de archivo.

Valverde del Fresno, en una imagen de archivo. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de un vecino de Valverde del Fresno que se perdió el pasado martes, 30 de septiembre.

El ayuntamiento de la localidad trasladó a todos los residentes a través de un bando que Miguel Marcos Piñero Ramos había desaparecido y que la Benemérita estaba realizando batidas de búsqueda. Solicitaban a la población colaboración para localizarle, avisando a los agentes o a cualquiera de sus familiares.

Además, convocaron en la plaza de la Constitución a las 7.30 horas de la mañana del miércoles a todas las personas para buscarle de forma coordinada por la Benemérita.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, no fue necesaria la batida porque el vecino desaparecido (de 58 años) había sido hallado sin vida en uno de los caminos que transcurren por su finca en torno a las doce de la madrugada. La Guardia Civil confirma que se trata de una muerte natural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  2. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  3. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  4. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  5. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  6. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  7. Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
  8. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres

Localizado muerto el vecino de Valverde del Fresno de 58 años que se perdió el martes

Localizado muerto el vecino de Valverde del Fresno de 58 años que se perdió el martes

Detenido en Cáceres un integrante de un grupo de 'cogoteros' cuando robaba en el interior de un coche

Detenido en Cáceres un integrante de un grupo de 'cogoteros' cuando robaba en el interior de un coche

El Barrantes-Cervantes de Trujillo acoge una exposición de arte trujillano de Perú

El Barrantes-Cervantes de Trujillo acoge una exposición de arte trujillano de Perú

Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

Congreso en Montánchez: una ventana para el talento joven y el emprendimiento rural

Congreso en Montánchez: una ventana para el talento joven y el emprendimiento rural

Enrique Polo, nuevo coordinador de Vox en Montehermoso: "Es una oportunidad increíble"

Enrique Polo, nuevo coordinador de Vox en Montehermoso: "Es una oportunidad increíble"

Aldeanueva de la Vera, el pueblo de Cáceres que cumple 223 años de independencia: "Se pagaron al Rey 70.147 reales y dos maravedís"

Aldeanueva de la Vera, el pueblo de Cáceres que cumple 223 años de independencia: "Se pagaron al Rey 70.147 reales y dos maravedís"

Alcántara se convierte en una sede para impulsar el talento en las matemáticas

Alcántara se convierte en una sede para impulsar el talento en las matemáticas
Tracking Pixel Contents