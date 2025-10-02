Muestra cultural
¿Qué es el paludismo?: una exposición de Cáceres lo explica
La exposición La Lucha contra el paludismo en la España del siglo XX estará abierta desde septiembre hasta diciembre en el complejo San Francisco de Cáceres
La exposición La Lucha contra el paludismo en la España del siglo XXrecoge diversos hitos, relatos o figuras clave que formaron parte de la historia de una batalla contra esta enfermedad que culminó en 1964 con su erradicación en territorio español.
¿Qué es el paludismo?
Pero, La Lucha contra el paludismo en la España del siglo XX define también el término paludismo o malaria como una enfermedad que, en la actualidad, se halla presente de manera endémica en África, América Latina, Asia y Oceanía. Sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en el mundo, especialmente en el continente africano, provocando cientos de millones de nuevos casos al año y centenares de miles de muertos, sobre todo de niños. Cien años atrás, se extendía por una gran parte del mundo, incluyendo Europa y América del Norte, donde hoy se presenta únicamente como casos importados. Este proceso ha sido fruto de una intervención humana directa, en la que fueron decisivos dos acontecimientos importantes en la ciencia: el descubrimiento del agente causante de la infección, y el conocimiento y difusión de virtudes terapéuticas de la quina, esencial para el tratamiento de la enfermedad. El tercero fue la aplicación de las estrategias de higiene social.
Exposición
La provincia de Cáceres guarda una historia que contar sobre la lucha contra el paludismo: en Talayuela existió una estación experimental, en Navalmoral de la Mata se encontraba un Instituto Antipalúdico, y una red de dispensarios antipalúdicos se extendía por La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Jerte.
Este relato podrá ser descubierto a través de la exposición La Lucha contra el paludismo en la España del siglo XX, que estará abierta desde septiembre hasta diciembre en el complejo San Francisco de Cáceres.
La batalla contra esta enfermedad parasitaria constituye "una de las epopeyas más importantes que han ocurrido en Extremadura en el siglo XX", destaca Ignacio Chato, comisario de la muestra, al igual que Francisco Bote. Aunque, subraya que es "muy desconocida" entre los extremeños.
En el siglo pasado, el comisario apunta que la región era conocida como la "La Meca del paludismo", puesto que se concentraba una intensidad de afección "bestial", pero también porque Navalmoral de la Mata o las comarcas de Campo Arañuelo o La Vera se convirtieron en "el centro mundial de la investigación".
Las condiciones bioclimáticas de la zona facilitaban la investigación, ya que había una gran cantidad de mosquitos y afectados. En ese contexto, Chato señala que, aunque hoy la investigación científica se centraba en enfermedades como el cáncer o el alzhéimer, en aquella época el foco era la malaria y el gen "de investigación no estaba en ninguna universidad estadounidense, estaba en Navalmoral de la Mata", resalta.
A través de la muestra, los visitantes podrán conocer figuras como Sadí De Buen, su hermano Eliseo, Gustavo Pittaluga y Álvaro Lozano, y otros colaboradores que formaron parte de esta historia que culminó en 1964 con la erradicación en España.
El propósito de la exposición es, según explica Chato, divulgativo y educativo, con el objetivo de acercar la muestra a colegios e institutos. No obstante, está pensada para un público general, puesto que, como define el comisario, su estilo visual permite que personas de todas las edades puedan disfrutarla.
Tras su paso por Cáceres, la muestra viajará a la Talayuela, donde se quiere abrir un nuevo espacio dedicado a esta historia. El comisario expone que la idea es crear una ruta cultural que recorra diversos puntos de la provincia como Navalmoral, Talayuela, Jarandilla y Losar de la Vera y que se extienda al Valle del Jerte o Cáceres, para seguir dando a conocer este capítulo histórico de la región.
