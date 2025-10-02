Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha cargado nuevamente contra la gestión municipal del área de Urbanismo, a la que acusan estar «completamente apagada» y de frenar el desarrollo de la ciudad.

Raquel Iglesias, presidenta de la formación, subraya que el urbanismo «es el motor de la localidad» y considera que «ese motor está parado por la negativa gestión municipal». Asimismo, insiste en que «hay que facilitar las cosas a quienes apuestan por Trujillo».

Así, desde Somos Cáceres reclaman una revitalización de la concejalía y un cambio de rumbo en la forma de trabajar. En este sentido, aseguran que el área actual es «un absoluto caos» y que está lastrando el crecimiento del municipio.