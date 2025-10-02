Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

Somos Cáceres sostiene que el área está «completamente apagada» y que frena el desarrollo de la ciudad

Ayuntamiento de Trujillo.

Ayuntamiento de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha cargado nuevamente contra la gestión municipal del área de Urbanismo, a la que acusan estar «completamente apagada» y de frenar el desarrollo de la ciudad. 

Raquel Iglesias, presidenta de la formación, subraya que el urbanismo «es el motor de la localidad» y considera que «ese motor está parado por la negativa gestión municipal». Asimismo, insiste en que «hay que facilitar las cosas a quienes apuestan por Trujillo».

Así, desde Somos Cáceres reclaman una revitalización de la concejalía y un cambio de rumbo en la forma de trabajar. En este sentido, aseguran que el área actual es «un absoluto caos» y que está lastrando el crecimiento del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  2. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  3. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  4. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  5. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  6. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  7. Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
  8. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres

El Barrantes-Cervantes de Trujillo acoge una exposición de arte trujillano de Perú

El Barrantes-Cervantes de Trujillo acoge una exposición de arte trujillano de Perú

Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

Reclaman un cambio en la gestión urbanística de Trujillo

Congreso en Montánchez: una ventana para el talento joven y el emprendimiento rural

Congreso en Montánchez: una ventana para el talento joven y el emprendimiento rural

Enrique Polo, nuevo coordinador de Vox en Montehermoso: "Es una oportunidad increíble"

Enrique Polo, nuevo coordinador de Vox en Montehermoso: "Es una oportunidad increíble"

Aldeanueva de la Vera, el pueblo de Cáceres que cumple 223 años de independencia: "Se pagaron al Rey 70.147 reales y dos maravedís"

Aldeanueva de la Vera, el pueblo de Cáceres que cumple 223 años de independencia: "Se pagaron al Rey 70.147 reales y dos maravedís"

Alcántara se convierte en una sede para impulsar el talento en las matemáticas

Alcántara se convierte en una sede para impulsar el talento en las matemáticas

El anciano herido en un accidente de tráfico en Montánchez permanece en la UCI y con pronóstico grave

El anciano herido en un accidente de tráfico en Montánchez permanece en la UCI y con pronóstico grave

Piden derogar la actual normativa de espacios públicos y terrazas en Trujillo

Piden derogar la actual normativa de espacios públicos y terrazas en Trujillo
Tracking Pixel Contents