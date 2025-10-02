Trujillo, escenario para abordar los asuntos clave de Extremadura

El Club Senior de la región ha anunciado su intención de celebrar el próximo Foro Club Senior en Trujillo, previsto para junio 2026. En este encuentro, se desarrollará un nuevo Informe General de Extremadura que recogerá asuntos claves para la comunidad autónoma en diversas áreas, como sanidad, industria, economía, empleo, energía, jóvenes o infraestructuras.

Este anuncio fue trasladado por los representantes del Club Senior al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante una reunión en la que conoció también las propuestas y reflexiones de la asociación sobre proyectos industriales en la región y la provincia.

Encuentro

El presidente del Club Senior de Extremadura, Cecilio Venegas, y el vocal Fernando López entregaron a Morales el último Informe de Seguimiento de Grandes Proyectos 2025.

La visita se enmarca dentro del objetivo del Club Senior de trasladar a las administraciones públicas y a la ciudadanía el estudio de los proyectos que están en desarrollo en la región, sobre lo que han señalado que "algunos van bien y otros van mal" y que "fundamentalmente van mal casi todos". En la provincia de Cáceres se encuentran proyectos, entre los que el Club han numerado a la Segunda Fase del Hospital Universitario o la Gigafactoría de Navalmoral de la Mata.

¿Qué es el Club Senior?

Según detalla la página web del Club, esta asociación sin ánimo de lucro nació como "foro profesional de reflexión sobre la situación de la comunidad extremeña, con el firme propósito de colaborar al desarrollo y al bienestar de los extremeños. Está integrado por personas relacionadas con la región que tengan acreditada una larga trayectoria profesional en cualquiera de las áreas del conocimiento o de ejercicio laboral".

Actualmente, el Club Senior está conformado por "más de 250 profesionales extremeños" que se encuentran en la fase final o han concluido su ciclo laboral y que son especialistas en un número muy amplio de disciplinas, explican desde la diputación.