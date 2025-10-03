Nuevo intento para la hospedería La Serrana, cerrada desde 2013

El hotel de cuatro estrellas del establecimiento turístico La Serrana, ubicada en Piornal, ha salido a licitación para la explotación de sus servicios. Las empresas interesadas en concurrir en este concurso público deberán ofertar un canon mínimo (es decir, el pago que la entidad realiza anualmente por la concesión del derecho de explotación) de 8.470 euros con IVA durante los primeros 10 años, y de 12.100 euros los 15 restantes.

Este establecimiento hotelero, que se encuentra cerrado desde 2013, está situado a 1, 5 kilómetros del municipio de Piornal, en plena montaña y rodeado de bosques y robledales. Se ubica en una finca de tres hectáreas de las cuales "gran parte son zonas ajardinadas idóneas para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que el lugar ofrece", indica el pliego de prescripciones técnicas,

Características del establecimiento

El edificio hotelero está distribuido en tres plantas y cuenta con 29 habitaciones, algunas de las cuales pudiendo ser triples o cuádruples. De estas, tres son accesibles y adaptadas a personas con movilidad reducida. Además, todas ellas están equipadas con baño completo, climatización, teléfono de línea directa, televisión y vistas al exterior.

El pliego señala también que el edificio dispone de salón social, comedor independiente, cocina, cafetería, aseos generales, sala de lavandería, zonas de personal y un amplio recibidor.

En cuanto a las "zonas nobles", cuenta con un minicine con 36 butacas y pantalla gigante, una sala de lectura con una pequeña biblioteca regional, sala de TV y juegos de mesa, zona de estar con sillones alrededor de una chimenea, y terraza de verano y restaurante para unos 110 comensales. Además, el establecimiento dispone de un salón de congresos con una capacidad para unas 141 personas y otra sala de reuniones para unas 20 personas.

Visitas programadas

Para que los licitadores puedan conocer de primera mano las características físicas, funcionales y técnicas del inmueble, así como de su entorno han habilitado tres fechas programadas de visitas en octubre, todas ellas a las 9.30 horas. La primera será el viernes 10, la siguiente el jueves 16 y la última el viernes 24.

Adjudicación

El contrato tiene una duración improrrogable de 25 años y un valor estimado de 15.971.388,05 euros.

Reunión

El alcalde de la localidad, Javier Prieto, mantuvo en julio un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el que abordaron los últimos detalles del pliego de condiciones que lanzar la hospedería a licitación.

"Posiblemente, se publique entre septiembre y octubre", avanzó el regidor por aquel entonces. Prieto explicó que se tuvo que construir una infraestructura que no estaba contemplada en la primera licitación. Mientras que el regidor indicó que esperaba que estuviera en funcionamiento a "principios de año o, como muy tarde, en el primer trimestre, para el disfrute de todos, generando empleo y dando servicio".

La anterior licitación para adjudicar los servicios de gestión de la hospedería se lanzó en 2021. Sin embargo, la única empresa que presentó oferta renunció a la ejecución del contrato debido a la crisis del coronavirus. "Llegó el Covid y fue un periodo muy difícil para las empresas", recordó Prieto.

Rehabilitación en 2025

Desde la Diputación de Cáceres señalan que se completó, en el primer semestre de 2025, su segunda fase de rehabilitación en la que la institución provincial destinó una inversión de 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su adaptación a "las nuevas demandas turísticas". Tras permanecer cerrada desde 2013, las distintas intervenciones realizadas "han hecho posible la modernización de las instalaciones actuando en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios, la accesibilidad con ascensor, en las habitaciones y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios. Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples".