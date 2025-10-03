Mata de Alcántara viaja al pasado para rememorar su historia

Mata de Alcántara celebrará el noveno aniversario del Equinoccio de Otoño, una fiesta vinculada a las raíces de este municipio cacereño. Del 9 al 15 de octubre, se llevará a cabo las actividades de un programa que incluye un festival de folk y una recreación histórica, como novedad de esta edición.

Bajo la dirección artística de Jesús Custodio, el 12 de octubre se recreará La Encomienda, una recreación histórica que transportará a los asistentes al pasado y recordará pasajes clave de la localidad, como su origen tras la Reconquista o la independencia concedida por el rey Felipe IV.

La cita comenzará con un pasacalles a las 12.30 horas y, alrededor de las 19.30 horas, tendrá lugar la representación, en la que participarán unos 50 vecinos de la localidad.

El alcalde de Mata de Alcántara, Luis Amado Galán, destacó, durante la presentación de la nueva edición, la importancia de "recordar nuestra historia" porque el pueblo que no lo hace "no tiene futuro". Además, mencionó alguno de los episodios históricos de la localidad, como que, tras la Reconquista, comenzó "la aventura" como población, su posterior constitución en el siglo XV como arrabal de Alcántara y su nueva categorización como aldea en el siglo XVI. En el XVII, Mata de Alcántara alcanzó el estatus de villa, villazgo otorgado por rey Felipe IV.

El alcalde de Mata de Alcántara, Luis Amado Galán (tercero por la izquierda), muestra el cartel de la nueva edición a la diputada provincial María Toscano (segundo por la izquierda). / J. M.

Aunque inicialmente fue conocida como La Mata, fue en el siglo XIX cuando empezó a denominarse oficialmente Mata de Alcántara.

Participación local

Custodio explicó que La Encomienda se centrará en la figura del rey Alfonso IX de León, a quien él mismo interpretará.También, destacó la participación ciudadana y subrayó la importancia de que los propios vecinos sean los protagonistas. "Que ellos mismos representen la historia de su pueblo es algo muy gratificante", afirmó

El festival

Por otro lado, el Equinoccio Folk, que se desarrollará el 11 y 12 de octubre en la plaza de la Constitución, contará con la participación de grupos de Extremadura, Portugal y diversas partes de España.