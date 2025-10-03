Diputación
35.000 plantas de temporada para los pueblos de Cáceres
Ayuntamientos ya pueden solicitar las plantas, cultivadas en la finca Haza de la Concepción
La Diputación de Cáceres ha remitido un escrito a todos los municipios anunciando que ya pueden iniciar sus peticiones para recibir alguna de las 35.000 unidades de plantas de temporada otoño-invierno cultivadas en la finca Haza de la Concepción (en Malpartida de Plasencia), dependiente de la institución provincial
Margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavelinas, alhelíes y violas y primulas. Estas son las siete especies de plantas ornamentales que se ponen a disposición de municipios y entidades locales menores de la provincia y que comenzarán a entregarse a lo largo del mes de noviembre para embellecer plazas, jardines y otros espacios públicos de los pueblos.
Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de octubre para formalizar sus solicitudes que deberán hacer a través del registro electrónico o, si tuvieran dificultades, enviando un email a agropecuaria@dip-caceres.es.
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres