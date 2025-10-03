Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

35.000 plantas de temporada para los pueblos de Cáceres

Ayuntamientos ya pueden solicitar las plantas, cultivadas en la finca Haza de la Concepción

Flores de temporada en la finca Haza de la Concepción.

Flores de temporada en la finca Haza de la Concepción.

Ángel García Collado

Cáceres

La Diputación de Cáceres ha remitido un escrito a todos los municipios anunciando que ya pueden iniciar sus peticiones para recibir alguna de las 35.000 unidades de plantas de temporada otoño-invierno cultivadas en la finca Haza de la Concepción (en Malpartida de Plasencia), dependiente de la institución provincial

Margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavelinas, alhelíes y violas y primulas. Estas son las siete especies de plantas ornamentales que se ponen a disposición de municipios y entidades locales menores de la provincia y que comenzarán a entregarse a lo largo del mes de noviembre para embellecer plazas, jardines y otros espacios públicos de los pueblos.

Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de octubre para formalizar sus solicitudes que deberán hacer a través del registro electrónico o, si tuvieran dificultades, enviando un email a agropecuaria@dip-caceres.es.

