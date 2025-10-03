35.000 plantas de temporada para los pueblos de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha remitido un escrito a todos los municipios anunciando que ya pueden iniciar sus peticiones para recibir alguna de las 35.000 unidades de plantas de temporada otoño-invierno cultivadas en la finca Haza de la Concepción (en Malpartida de Plasencia), dependiente de la institución provincial

Margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavelinas, alhelíes y violas y primulas. Estas son las siete especies de plantas ornamentales que se ponen a disposición de municipios y entidades locales menores de la provincia y que comenzarán a entregarse a lo largo del mes de noviembre para embellecer plazas, jardines y otros espacios públicos de los pueblos.

Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de octubre para formalizar sus solicitudes que deberán hacer a través del registro electrónico o, si tuvieran dificultades, enviando un email a agropecuaria@dip-caceres.es.