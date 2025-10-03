Trujillo celebra su II Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre el 18 de octubre

El próximo sábado, 18 de octubre, la ciudad trujillana acogerá la segunda edición del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre ‘Ciudad de Trujillo’, una cita que convertirá las calles y plazas del municipio en un taller abierto al público, con el objetivo de promocionar el patrimonio histórico y cultural de la localidad y fomentar la participación de artistas y vecinos.

De este modo, el concurso está dirigido a todos los artistas mayores de 18 años, ya sean profesionales o aficionados, que deberán inspirarse en las calles, paisajes, gentes y costumbres de Trujillo, tal y como señalan las bases.

La técnica será libre y cada participante podrá presentar una sola obra al certamen, siempre en soporte rígido, con un tamaño mínimo de 40 centímetros por lado.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre, a las dos, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en la Secretaría.

Quienes lo deseen podrán inscribirse el mismo día del certamen, entre las ocho y las once de la mañana, en la Oficina de Turismo, donde sellarán el soporte.

Cabe destacar que las obras deberán entregarse en la Plaza Mayor, entre las cuatro y las cinco de la tarde, donde quedarán expuestas al público en los caballetes de cada concursante. Asimismo, el fallo del jurado se dará a conocer a partir de las seis, en la plaza.

Premios

En esta segunda edición, el certamen repartirá un total de 4.300 euros en premio. Concretamente, para el primer premio, se destinarán 1.800 euros;para el segundo, 1.200 euros y para el tercero, 800 euros. A estos se suma el Premio Artista Local, valorado en 500 euros, siempre que no coincida con los galardones principales.

En esta ocasión, las obras premiadas, como en la primera edición, pasarán a formar parte de la colección del Ayuntamiento, según señala el documento que regirá el desarrollo del concurso.

Desde el consistorio se anima a vecinos y visitantes a sumarse a una jornada de arte y convivencia en el corazón de la ciudad. Así, la plaza Mayor y otros rincones emblemáticos se convertirán en un estudio abierto, donde será posible observar cómo cada artista interpreta el paisaje urbano y humano de la localidad. La muestra final permitirá redescubrir la ciudad desde diferentes miradas.