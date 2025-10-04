Ángel Suárez, dj de Cañamero: "Quiero llegar lejos en la música, pero mi auténtico sueño es ser un referente para el pueblo gitano"

Si quieres llegar pronto, camina rápido. Si quieres llegar lejos, camina despacio. Esta es la premisa que Ángel Suárez Vargas, un joven gitano de 25 años de Cañamero, tiene en mente para lograr todos sus objetivos. Tras finalizar sus estudios y graduarse en una Formación Profesional de Informática en el instituto de Logrosán, comenzó a trabajar en lo que le iba saliendo. Hasta que un día, por afición, se adentró en el mundo de la música. Su madre (a pesar de que al principio no le hacía especial ilusión que trabajase en la noche) le regaló unos platos y, poco a poco, se ha ido haciendo un hueco en el panorama artístico de la comarca de Las Villuercas.

Su marca

Creó su propia marca, por la que es conocido en la zona: «A mí todo el mundo me llama ‘Gordo’. Y decidí aprovecharme. Desde entonces, en todas mis redes sociales, y siempre que alguien me contrata, mi nombre artístico es ‘Con G de Gordo’», cuenta este joven gitano (@congdegordodj__ en Instagram). El verano es su temporada más fuerte, cuando más sesiones ofrece: «Estos pueblos son pequeños y en invierno no hay muchas fiestas, pero intentamos aprovechar al máximo la época estival. De hecho, este año ha sido uno de los mejores», incide. Además, es uno de los responsables del nuevo festival VilluerFest, donde también pincha.

Ángel Suárez, dj de Cañamero. / E. P.

Experiencias negativas

Sin embargo, también ha tenido experiencias negativas. «Me han llegado a rechazar algunos bolos por ser gitano. Había días en los que me llamaban para contratarme, hablábamos un rato y, cuando se daban cuenta de que pertenezco a esta etnia me decían que finalmente no me contrataban. Han sido golpes duros porque sientes rabia e impotencia al darte cuenta de que en el siglo XXI seguimos siendo excluidos, pero hay que levantarse siempre», dice.

Orgullo

Y es que Ángel grita siempre orgulloso que pertenece al pueblo gitano: «A día de hoy sigue existiendo el antigitanismo, y en ocasiones me cuesta verme integrado en la sociedad. Pero yo soy muy feliz, y uno de los motivos por los que soy dj es para darle visibilidad a nuestro pueblo. Nosotros también hemos evolucionado mucho. En mi familia hay bastantes estudiantes».

Un paso más

Ahora, tras asentarse en su zona, Ángel está intentando dar un paso más y ser reconocido por toda la región, pero siempre con los pies en el suelo. «Mi sueño no es tener una vida de lujo. Yo solo quiero dar visibilidad al pueblo gitano y poder convertirme en un referente para ellos. No me refiero a que ellos también sean dj, sino a que luchen por lo que les gusta. Si uno tiene una vocación, que lo persiga y lo logre. Y sobre todo que sus padres les apoyen. Tenemos un problema muy importante, que es la baja escolaridad», reivindica.

Paso al frente

A Ángel no le importa en absoluto alternar cualquier trabajo con sus ensayos y sesiones como dj, pero es consciente de que ha llegado la hora de dar un paso al frente, de ser conocido y de trabajar duro para cumplir su sueño.