Dos comercios trujillanos reciben el galardón de ‘Tienda Emblemática’

Trujillo estará presente en el III Foro de Comercio de Extremadura que se celebrará el 8 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres, con un motivo muy especial: dos negocios históricos, Antonio Hueso S. A. y Panadería de Vienas, recibirán el galardón ‘Tienda Emblemática’ en la gala de los Premios de Comercio de Extremadura 2025.

Se trata de un reconocimiento que pone en valor la trayectoria, la permanencia y la aportación al comercio local de aquellos establecimientos que han sabido mantener su identidad y cercanía con el paso de los años, tal y como señala la concejalía de Comercio.

Panadería de Vienas, en Trujillo. / Ayuntamiento de Trujillo

Las personas responsables del área, han destacado la importancia de este logro, que llega tras años de trabajo desde la Gerencia de Dinamización Comercial para impulsar y respaldar el comercio de proximidad. «Es un motivo de orgullo que negocios tan representativos estén entre los premiados a nivel regional», señalan.

La entrega de estos reconocimientos servirá de broche final al III Foro de Comercio de Extremadura, organizado por la Junta, a través de Extremadura Avante.