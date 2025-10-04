Dos comercios trujillanos reciben el galardón de ‘Tienda Emblemática’
Se trata de una distinción que premia la trayectoria, la permanencia y la aportación al comercio local, que ha recaído en Antonio Hueso S. A. y Panadería de Vienas
Trujillo estará presente en el III Foro de Comercio de Extremadura que se celebrará el 8 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres, con un motivo muy especial: dos negocios históricos, Antonio Hueso S. A. y Panadería de Vienas, recibirán el galardón ‘Tienda Emblemática’ en la gala de los Premios de Comercio de Extremadura 2025.
Se trata de un reconocimiento que pone en valor la trayectoria, la permanencia y la aportación al comercio local de aquellos establecimientos que han sabido mantener su identidad y cercanía con el paso de los años, tal y como señala la concejalía de Comercio.
Las personas responsables del área, han destacado la importancia de este logro, que llega tras años de trabajo desde la Gerencia de Dinamización Comercial para impulsar y respaldar el comercio de proximidad. «Es un motivo de orgullo que negocios tan representativos estén entre los premiados a nivel regional», señalan.
La entrega de estos reconocimientos servirá de broche final al III Foro de Comercio de Extremadura, organizado por la Junta, a través de Extremadura Avante.
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres