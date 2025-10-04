Las sinfonías nómadas de la Sierra de Gata resuenan en Portugal

Tras la edición de verano, Gata Clásica regresa en otoño para celebrar una nueva edición de este festival nómada, que recorre Sierra de Gata y, en esta ocasión, cruzará la frontera para hacer una parada en tierras lusas. La programación oficial se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos, del 12 al 19 de octubre, llevando las notas clásicas a cuatro iglesias de localidades de la comarca: Hoyos, Robledillo de Gata, Perales del Puerto y Santibáñez el Alto. Además, como novedad, se añadirá un recital extra al programa oficial en Castelo Novo (Portugal), a cargo de la soprano lírica Eleonora Devèze en Castelo Novo.

«El otoño es triste para quien no sabe divertirse, y ahora nos vamos a divertirnos un poquito con esta segunda edición del Festival Gata Clásica en su edición otoñal», comentó Paul Richardson, el director de este festival, durante la presentación de la nueva edición.

Programación

La programación arrancará el 11 de octubre en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Robledillo de Gata, donde el Cuarteto Amadé, integrado por músicos de la Orquesta de Extremadura con trayectoria internacional, ofrecerá el primer concierto de esta edición. Al día siguiente, 12 de octubre, el pianista y compositor Ramón Grau será el encargado de llenar de clásicos el templo de Nuestra Señora de la Asunción de Perales del Puerto.

El 18 de octubre, la iglesia de San Pedro Apóstol de Santibáñez el Alto acogerá el concierto de la Escuela de Música Notas de Bienvenida, dirigida por la violinista Alicia Lassaletta. Finalmente, el 19 de octubre, el templo de Nuestra Señora del Buen Varón de Hoyos será el escenario donde la Coral In Puso, fundada en 2011 en Cáceres, pondrá el broche final de la edición.

Presentación del porgrama de otoño de Gata Clásica. / Cedida

Sin embargo, el festival no terminará en tierras cacereñas. Como subrayó Richardson, «estrechamos lazos con las Aldeas Históricas de Portugal». Por ello, como complemento a la programación oficial, se celebrará un recital el sábado 25 de octubre en Castelo Novo, donde la soprano lírica Eleonora Devèze, «embajadora y vicepresidente de la asociación Las Noches de Hoyos», pondrá el colofón a esta edición internacional.

Entrada libre

Aunque el director del festival recalcó que la «máxima calidad artística» se mantiene este otoño, los conciertos tienen entrada libre hasta completar aforo. Con ello, Richardson expresó que se mira a un público local, aunque sin olvidar a los visitantes. «Gata Clásica tiene dos columnas vertebrales: la cultura y el turismo», añadió.

Presentación

Durante la presentación, el director estuvo acompañado por Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, quien subrayó la importancia de este programa que acerca la música clásica al territorio, además en un «entono envidiable y mágico» como es el patrimonio de la comarca.

Al acto también asistieron el presidente de la mancomunidad, Pablo Iglesias, y el alcalde de Perales del Puerto, Andrés Manzano, quien destacó que este evento demuestra que la música clásica también tiene cabida en el mundo rural y que se enmarca en las iglesias de Sierra de Gata «donde se une nuestra cultura, patrimonio y tradición».

Por su parte, la alcaldesa de Hoyos, Mónica Moralejo, resaltó que el programa es un reclamo para el visitante fuera de la época estival, además una oportunidad para que puedan conocer el patrimonio de la comarca.