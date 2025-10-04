Trujillo será escenario del II Rallye Clásicos, este sábado
A partir de las diez de la mañana, en la plaza Mayor
Este sábado, 4 de octubre, a partir de las diez de la mañana, la ciudad trujillana volverá a ser parte del recorrido del II Rallye Clásicos Trujillo, una cita que reunirá auténticas joyas sobre ruedas, en la plaza Mayor.
De esta manera, el evento permitirá disfrutar del paso de vehículos históricos que recorrerán las calles del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de revivir la historia del motor en un ambiente festivo y familiar.
La cita, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo y distintas empresas patrocinadoras, promete reunir a numerosos aficionados al mundo del automóvil clásico, que podrán contemplar de cerca los coches que marcaron a otras épocas y generaciones.
