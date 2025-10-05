3,3 millones para que La Cumbre tenga un buen saneamiento

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) concluye las obras de saneamiento y depuración de La Cumbre (Cáceres), adjudicadas a la empresa Lantania Aguas SLU, por un importe de 3.363.064,57 euros.

Interés del Estado

Estos trabajos, declarados de Interés General del Estado, han permitido solventar el principal problema existente en el sistema de saneamiento del municipio de La Cumbre, que era la ausencia de un tratamiento de depuración de aguas residuales, acorde a la normativa actual en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas, Directiva 91/271/CE, ya que, pese a la existencia de una EDAR en la localidad, esta no cumplía con la función requerida debido a su mal estado y la imposibilidad de su recuperación.

4.000 habitantes

La nueva EDAR, diseñada para dar servicio a cerca de 4.000 habitantes equivalentes, forma parte de las actuaciones previstas en el proyecto de «Saneamiento y depuración de la Vera, comarca de Cáceres, Hervás y pueblos fronterizos» incluido en el Plan Hidrológico Nacional.

Varias fases

Esta actuación ha sido cofinanciada en su primera fase de ejecución, en un 80%, por fondos europeos correspondientes a los años 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), contribuyendo a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, y en su segunda fase, en un 85% por los mismos fondos del periodo 2021-2027. Buscan construir una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.

Plan Hidrológico Nacional

