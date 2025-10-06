Huertas de Ánimas se entrega al primer fin de semana de sus fiestas patronales
Desde el lunes y hasta el domingo, los festejos taurinos ocuparán la mayor parte de la programación, a la que se suman conciertos promovidos por las peñas
Huertas de Ánimas ya ha superado el primer fin de semana de sus intensas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Un programa frenético que, como cada año, ha girado en torno a la proclamación de las damas y reinas y el pregón, la procesión de la patrona y la gala de la noche del domingo.
El periplo se inauguraba el viernes, con la salida de la tuna, que fue recibida a las puertas del Centro Juvenil por centenares de vecinos y visitantes. La noche estuvo repleta de emociones y reencuentros, en las casas de las damas y reinas y como cada año, en el atrio de la iglesia, cantando a la virgen.
El sábado antes de las once, los cohetes ya anunciaban la salida de los cabezudos, una explosión de alegría, también con espacio para la nostalgia y el recuerdo.
El momento más emotivo tuvo lugar en la casa y con la familia de ‘Chiqui’, integrante de la peña Los Cabezudos, que falleció el año pasado y a quien se rindió homenaje.
Por la tarde, las hogueras volvieron a alumbrar el fervoroso canto del Rosario, una tradición que fue reconocida el, con el premio ‘Huertas y tradición’.
Poco antes, los huerteños se divirtieron en el emblemático ofertorio, en el atrio de la parroquia de San José, donde se pujaron los objetos donados para la ocasión.
Cambio de tercio
Tras el protocolo del fin de semana, los festejos taurinos pasan a convertirse en la actividad clave del resto del programa. Así, ya la noche del domingo, la Comisión de Festejos Valfermoso junto a sus colaboradores habituales, se encargaron de desmontar el escenario para las actuaciones y dejar la plaza a punto para la colocación de las ‘farolas’ y la arena. Precisamente, la mañana de este lunes, esa fue la principal tarea.
Desde entonces y hasta el domingo, se irán sucediendo los encierros y capeas para jóvenes y adultos, excepto el jueves, que como es habitual, estará dedicado a diferentes actividades infantiles y al frite de vaca, que ya se ha convertido en un punto de encuentro obligado de las fiestas.
Cabe destacar que, al programa diseñado por la comisión, se suman este año, tres conciertos organizados por las peñas de Huertas, que tratan de nutrir, aun mas, la concurrida propuesta. Unas 750 personas, repartidas en más de 50 peñas, aportaron un donativo para llevar a cabo esta iniciativa.
