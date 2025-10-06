Pasarón de la Vera: un puente que vibra al son de la gaita y el tamboril

Al son del tamboril y la gaita, Pasarón de la Vera bailará con la nueva edición de Tinajero Folk, un festival que gira en torno a la figura del tamborilero. La cita, que se celebrará del 11 al 12 de octubre, reunirá tanto a grupos de Extremadura como de otras partes de España.

En esta novena edición, al festival acogerá a tamborileros de la provincia de Cáceres, como la Escuela de Tamborileros de Collado de la Vera o la asociación Santiago Béjar de Plasencia, pero también llegados de otras partes de España: de diferentes zonas de Castilla y León, Huelva, Navarra y Asturias, así como, el grupo de gaitas de Zamora.

Sobre los escenarios ubicados en la plaza de España o la plaza de la Iglesia, los grupos ofrecerán demostraciones de los diferentes sonidos del tamboril. Ataviados con sus trajes tradicionales y sus parejas de bailes, darán a conocer la cultura tamborilera de cada territorio.

A la música se sumará el folclore, con la participación del grupo de coros y danzas de Alcázar de San Juan (Castilla La Mancha), el pasacalles a cargo de la Rondalla Pencona (La Vera), una misa mayor extremeña a cargo de la Asociación Cacereña El Redoble, un concierto de El Efecto Verdolaga (folklore postmoderno de Sierra de Gredos), una actuación del grupo de coros y danzas Villa de Leganés de la Casa de Extremadura de Leganés (Madrid) y un recital de Álbora Folk que pondrá el broche final a la novena edición.

Novedad

Como novedad, este noveno aniversario contará con una sesión de folktrónica a cargo del dj palentina Castora Herz, que mezcla ritmos electrónicos con canciones de folclore. Un espectáculo para incentivar y atraer al público joven al folclore de una manera "más moderna, pero con la misma esencia, tradición y canciones", explica Samuel Martín, alcalde de Pasarón de la Vera.

El regidor matiza que estos son los grupos que se subirán al escenario, pero que muchos otros tamborileros y agrupaciones se sumarán a la cita para animar las calles del municipio. Se espera la presencia de "más de un centenar de tamborileros", señala el alcalde, quien destaca además que Pasarón de la Vera tiene la particularidad de ser conjunto histórico, un enclave cuyas vías empedradas y diferentes rincones se llenarán de música tradicional.

Talleres y artesanía

La programación se complementará con un taller de danza, en el que los asistentes podrán aprender pasos de baile de diferentes zonas, y un mercado artesanal, que incluirá actividades.

Tamborileros sobre el escenario en Pasarón de la Vera. / Cedida por Samuel Martín

Un festival, que según indica Martín, llena los alojamientos del municipio durante el fin de semana y tiene un impacto en la hostelería y las casas rurales, que ve "aumentado su afluencia". Además, se espera que este año la participación sea aún mayor gracias al puente festivo.

Premio

Por otra parte, se hará entrega del premio Tinajero 2025, un reconocimiento que se concede a personas o instituciones relevantes para el festival o que mantienen viva la tradición. En esta ocasión, el galardón será para Antonio Rodríguez Cruz, tamborilero de Huelva, que ha participado junto a su grupo en todas las ediciones desde que comenzó en 2017. Su presencia es una de las más esperadas por el público, que valora lo llamativo "de sus trajes y la forma de tocar la gaita y el tamboril", expresa el alcalde.

Origen

El regidor local recuerda que Tinajero Folk nació como una concentración de tamborileros, con el fin de darle importancia a esta figura "olvidada en muchas zonas". Sin embargo, en Pasarón de la Vera, "está arraigada", precisa. De hecho, explica que en la comarca, concretamente en Collado de la Vera, existe una escuela de tamborileros dirigida por el pasaroniego Eloy San José, quien fue el que propuso poner en valor esta figura dentro del festival.