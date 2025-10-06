El ‘Pitogordo’ de Montánchez cumple 50 años

El día 2 de febrero del año 1975, en víspera de la festividad de San Blas y cuando España todavía estaba sumida en la dictadura de Franco, abría por primera vez sus puertas en la plaza de España de Montánchez el mesón ‘El Labrador’. José Gil y Encarnación Flores aprovecharon los buenos jamones y embutidos de la localidad para crear uno de los mejores negocios con los que cuenta en la actualidad el municipio. Justo 50 años después, y cuando todos los vecinos celebran el 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo, el renombrado bar ‘Pitogordo’ cumple medio siglo de vida, ahora gestionado por el hijo de José y Encarnación, Pelayo.

Típicos

«Es uno de los sitios más típicos y antiguos de Montánchez. Sobre todo, por el tema del nombre, que es muy llamativo», cuenta Pelayo, que lleva solo este acogedor local. Al ser preguntado por el nombre, responde entre risas que «así son los pueblos, donde los motes mandan. Llamaban así a mi abuelo». Pelayo, con 46 años, ha optado por seguir la estela de sus predecesores y seguir ubicando a este establecimiento de Montánchez en el epicentro del ocio.

«La clientela ha ido variando. Ahora hay más turistas, pero menos habitantes», dice Pelayo Gil

Variedad

A lo largo de todo este tiempo, cuenta cómo ha ido variando su clientela. Hay algunos que son fijos, que van prácticamente a diario. Pero otros muchos son los turistas que, cada día, llegan a la localidad en busca del famoso Castillo o su impresionante barrio judío. «Ahora tenemos más turismo, aunque menos habitantes. Estamos en una ubicación muy buena, a media hora de Cáceres, de Mérida o de Trujillo. Eso es lo que hace que venga tanta gente aquí», incide.

Sin cambios

Uno de los puntos que caracteriza al bar es que, en los últimos 50 años, no ha cambiado nada. «El bar es pequeño, pero con la terraza que tenemos es suficiente. Es lo que hay», explica, aunque también tienen una cocina en la que los platos típicos son la prueba de cerdo, los caracoles y, como no puede ser de otra manera en Montánchez, el jamón y los embutidos.

Toros y fútbol

En el bar abundan las fotografías y los carteles, tando de fútbol como de toros. «Hay muchísima afición taurina en el pueblo», incide, y así lo demuestran los multitudinarios festejos de toreo al estilo tradicional que se celebran en la localidad. En tema fútbol, se decanta por el Real Madrid. Y, por si fuera poco, también tiene una casa rural en el municipio.