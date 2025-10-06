Acciones gratuitas
Lanzan dos programas para impulsar la IA y la financiación pública en las empresas de Cáceres
La Cámara de Comercio de Cáceres pone en marcha dos iniciativas que definen como "pioneras" en la provincia para que las entidades implementen la inteligencia artificial y accedan a ayudas económicas
J. M.
La Cámara de Comercio de Cáceres lanza dos nuevas iniciativas: IA Leaders, orientada en integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de trabajo de las empresas, y Finance Leaders, cuyo propósito es ofrecer un acompañamiento para que las entidades puedan identificar y acceder a financiación pública.
Ambos programas, gratuitos para las empresas seleccionadas, están dirigidas a entidades de distintos sectores y contarán con sesiones de trabajo práctico, mentorías personalizadas y apoyo técnico para poner en marcha su plan de acción. Los programas se impartirán en formato híbrido, con 20 horas online, 40 horas presenciales y 15 horas para mentorías personalizadas.
Los interesados podrán obtener más información y formalizar su plaza a través de la página web de la Cámara de Comercio de Cáceres o contactar con la técnica responsable mediante el correo fundacionincyde@camaracaceres.es .
Programas pioneros
El órgano cameral cacereño resalta que ambos programa son "pioneros en la provincia, diseñados para que empresas y ciudadanía den un salto decisivo en su transformación tecnológica y en su acceso a la financiación". Ambos están enmarcados en la Fundación Incyde, en colaboración con Startups.st y "dirigidos a empresas de distintos sectores que deseen innovar, optimizar su gestión y aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología y la financiación pública". "Combinan acompañamiento práctico, mentorías personalizadas y resultados medibles, con un objetivo claro: no solo aprender, sino implementar soluciones reales dentro de cada negocio que aportará su experiencia en el acompañamiento a emprendedores y empresas en procesos de innovación y crecimiento".
Programa de IA
El programa IA Leaders está previsto que comience el 20 de octubre y está diseñado para impulsar a las empresas participantes en su labor de integrar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de trabajo. La iniciativa abarca desde la automatización de tareas hasta el análisis de datos y la mejora en la toma de decisiones, "permitiendo que las compañías salgan con proyectos de IA en marcha que impacten directamente en su operativa diaria y en su capacidad de crecimiento", expresa la Cámara de Comercio de Cáceres.
Finances Leaders
El programa Finances Leaders está previsto que arranque el 13 de noviembre y ofrece un acompañamiento para que las entidades puedan identificar, solicitar y obtener ayudas, subvenciones y recursos públicos que impulsen su desarrollo. "Los participantes recibirán formación aplicada y asesoramiento especializado para presentar solicitudes y diseñar estrategias financieras que refuercen la estabilidad y el crecimiento de su negocio".
