Lanzan dos programas para impulsar la IA y la financiación pública en las empresas de Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres lanza dos nuevas iniciativas: IA Leaders, orientada en integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de trabajo de las empresas, y Finance Leaders, cuyo propósito es ofrecer un acompañamiento para que las entidades puedan identificar y acceder a financiación pública.

Ambos programas, gratuitos para las empresas seleccionadas, están dirigidas a entidades de distintos sectores y contarán con sesiones de trabajo práctico, mentorías personalizadas y apoyo técnico para poner en marcha su plan de acción. Los programas se impartirán en formato híbrido, con 20 horas online, 40 horas presenciales y 15 horas para mentorías personalizadas.

Los interesados podrán obtener más información y formalizar su plaza a través de la página web de la Cámara de Comercio de Cáceres o contactar con la técnica responsable mediante el correo fundacionincyde@camaracaceres.es .

Programas pioneros

El órgano cameral cacereño resalta que ambos programa son "pioneros en la provincia, diseñados para que empresas y ciudadanía den un salto decisivo en su transformación tecnológica y en su acceso a la financiación". Ambos están enmarcados en la Fundación Incyde, en colaboración con Startups.st y "dirigidos a empresas de distintos sectores que deseen innovar, optimizar su gestión y aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología y la financiación pública". "Combinan acompañamiento práctico, mentorías personalizadas y resultados medibles, con un objetivo claro: no solo aprender, sino implementar soluciones reales dentro de cada negocio que aportará su experiencia en el acompañamiento a emprendedores y empresas en procesos de innovación y crecimiento".

Programa de IA

El programa IA Leaders está previsto que comience el 20 de octubre y está diseñado para impulsar a las empresas participantes en su labor de integrar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de trabajo. La iniciativa abarca desde la automatización de tareas hasta el análisis de datos y la mejora en la toma de decisiones, "permitiendo que las compañías salgan con proyectos de IA en marcha que impacten directamente en su operativa diaria y en su capacidad de crecimiento", expresa la Cámara de Comercio de Cáceres.

Finances Leaders

El programa Finances Leaders está previsto que arranque el 13 de noviembre y ofrece un acompañamiento para que las entidades puedan identificar, solicitar y obtener ayudas, subvenciones y recursos públicos que impulsen su desarrollo. "Los participantes recibirán formación aplicada y asesoramiento especializado para presentar solicitudes y diseñar estrategias financieras que refuercen la estabilidad y el crecimiento de su negocio".