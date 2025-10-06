Valencia de Alcántara: tres días de cultura 'a la gorra'

El festival de teatro, danza, música y animación de calle de Valencia de Alcántara, Valentiarte, regresa con una nueva edición que se desarrollará del 9 al 11 de octubre.

Según explican desde el festival, todos los artistas que van a actuar en el evento renuncian a "lo que cobran habitualmente para traer hasta Valencia de Alcántara la magia del circo, el teatro y la música. Lo hacen de manera completamente desinteresada para colaborar y hacer posible Valentiarte año tras año".

Al final de cada espectáculo, se pasará la gorra. Desde Valentiarte, piden que se valoren sus espectáculos considerando el trabajo que hay detrás, el esfuerzo que realizan con el desplazamiento y lo que costaría cada uno de los espectáculos si se tuviera que pagar la entrada.

Programación

El jueves, la compañía Tupá será la encargada de abrir el telón de esta decimocuarto aniversario con una ‘Robotucada’, un teatro de percusión que comenzará a las 18.30 horas en la casa de cultura de la localidad cacereña.

Al día siguiente, el festival continuará con una agenda que incluye un taller de batucada a cargo de Santuka, baile de la Escuela de danza Tania, magia de Amelie, un espectáculo de payasos y malabares de Circobaya, y dos conciertos: uno de Chiki Lora, cantante de Canteca de Macao (grupo de flamenco, reggae y ska), y otro de Fônal, grupo extremeño de tecno-pop que tiene canciones como Martilandrán. La jornada se cerrará por la noche con una sesión de dj Mooch.

Jornada final

El último día, 11 de octubre, comenzará a las 10.30 horas con un pasacalles y batucada de Santuka, seguido de talleres de pintura, observación astronómica, barro, sombreros y juegos populares. A las 14.30 horas, se celebrará una comida popular y tras ella, un taller de flamenco. Además, la jornada contará con teatro, un espectáculo de payasos, una actuación del Grupo de Acordeones de Valencia de Alcántara, teatro gestual y conciertos.

Actuarán los grupos Mr.Magoo, que mezcla rock y power-pop; De piedras al río, pop fantasía, y Skaffolding, fusión con rock, punk y ska.