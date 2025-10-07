La Diputación abre sus puertas e invita a todo Cáceres a conocer sus históricos edificios

La Diputación de Cáceres ya lo tiene todo preparado para celebrar la décima Semana de Puertas Abiertas con motivo de su patrón, San Pedro de Alcántara. Habrá visitas guiadas a distintos edificios históricos, audiciones musicales de la banda provincial y del conservatorio, actuación de danza, charlas-taller sobre medio ambiente, un pleno senior o un acto homenaje a los trabajadores de la institución jubilados este año.

Visitas guiadas

Así, desde esta semana, los interesados en participar en alguna de las visitas guiadas pueden hacer ya la prescripción en el caso de Cáceres, mientras que para las visitas que se llevarán a cabo en Plasencia no será necesaria la preinscripción.

Cáceres

En Cáceres, se recorrerá el Palacio de Carvajal y el Palacio Provincial de la Diputación, con pases el martes y el miércoles a las 16:30 horas, amenizados, además, con un grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial y un actuación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza. Los interesados en estas visitas pueden llamar ya al 927 255 597, o acudir a la Oficina de Información y Turismo, en el Palacio de Carvajal, Cáceres, de lunes a viernes de 09.00 a 14.0 horas o de 16.30 a 19.00 horas.

Plasencia

En el caso de Plasencia, las visitas guiadas serán libres, sin necesidad de inscripción, y se recorrerán los claustros del Complejo Santa María y del Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso el martes y el miércoles a las 17:00 horas. Unas visitas que, en este caso, estarán amenizadas por audición de violín y actuación de alumnas y alumnos de la escuela de Danza.

Sepei

Además, a lo largo de la semana, centros escolares de la provincia y asociaciones visitarán estas instalaciones de la diputación así como el Parque del SEPEI en Cáceres y en Plasencia, conociendo, así, su funcionamiento.

Colegios

En esta ocasión, los centros serán el CEIP Las Eras, Malpartida de Plasencia; el CRA Los Cuatro Lugares, Talaván; el CP Rodrigo Dávila, Castañar de Ibor; el CEIP Nuestra Señora de la Montaña, Cáceres; el CEIP Inés de Suárez, Plasencia; el CEIP Sebastián Martín, Monthermoso, y el CEIP El Pilar, Plasencia, además de la Asociación de la Tercera Edad San Antonio de Cedillo, la Asociación de Mayores de Moraleja, y la de Aldeacentenera, que protagonizará el Pleno Senior, que se va a celebrar en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, el jueves 16 de octubre, a las 10.00 horas.

Fotogalería | La Diputación de Cáceres homenajea a sus jubilados / Carlos Gil

Jubilados

Este año, al caer el 19 de octubre, Día de San Pedro de Alcántara, en domingo, la festividad y el homenaje a jubilados y jubiladas de la Diputación Provincial se celebrará el viernes 17. El acto tendrá lugar en el salón de plenos a partir de las 13.00 horas, con la presencia de familiares, trabajadores y trabajadoras de la institución, así como representantes sociales y políticos de la región. Este año serán 23 jubilados y jubiladas las que acudan a recibir el tradicional obsequio de la diputación, con un especial recuerdo a tres, que han fallecido en el último año.